Berlínské sekáče: kupte levné vintage originály, které nemá nikdo jiný

Právě originalita většinu zákazníků módních vintage obchodů přitahuje. Na rozdíl od oděvních řetězců tady seženou originální kousky, které zpestří a ozdobí jejich módní styl. Navíc ve vintage obchodech vládne příjemná a komorní atmosféra, v níž je radost nakupovat. Ostatně, jak říkají mladé Berlíňanky, jako lék na podzimní deprese vyjde nakupování levněji než psychiatr.

Co je to vintage?

„Podle striktní definice by vintage oblečení mělo být staré zhruba dvacet až šedesát let a mělo by jít o modely pocházejí z významných módních domů či od známých návrhářů,“ vysvětluje prodavačka vintage butiku Dear s tím, že ty nejlepší podniky mají samozřejmě i zboží slavných značek.

„V běžném vnímání je ovšem za vintage módu vnímané vše, co je staré a kvalitní, a co samozřejmě není poničené či obnošené. A v tomto duchu funguje také většina našich vintage obchodů v Berlíně,“ doplňuje prodavačka.

Trendy jsou vintage secondhandy butikového typu. Každé šaty mají své ramínko a často i svůj příběh. A také něco pro pány. Slušivý klobouk vyjde na 30 eur.

Velkou koncentraci vintage módy najdete ve čtvrti Mitte, která dnes patří k nejmódnějším částem Berlína a je plná trendy kaváren, luxusních restaurací a módních butiků.

Jedním z nejlépe vybavených vintage sekáčů je Sommerladen, stojící nedaleko legendární kavárny The Barn. Nabízí zboží prémiové kvality, včetně značek jako je Prada či Hugo Boss. Majitelka obchodu Johanna Mattner se léta živila jako stylistka a mnoho kusů do své kolekce získává přímo od filmových hvězd a televizních celebrit, takže zde můžete narazit na zajímavé kousky „s příběhem“.

Velký výběr unikátních solitérů nabízejí také další podniky v okolí, třeba Das Neue Schwarz s kousky od Yves Saint-Laurenta či Vivienne Westwoodové nebo elegantní Garments clothing & accessoires. Zde zaujmou extravagantní boty i působivé šaty, přičemž obecně platí, že dámská móda se ve vintage obchodech nakupuje výrazně lépe než móda pánská.

Šle za deset (eur)

Naopak Pick & Weight, jeden z nejslavnějších berlínských „sekáčů“ v centru, působí na první pohled jako předpotopní dinosaurus, neboť svým způsobem „ustrnul“ na půli cesty od second-handů s váženým zbožím k módnímu trendu vintage butiků.

Ještě jednou Pick & Weight, barevné království s nádechem minulých dob.

Jeho výhodou je ovšem obrovské množství zboží v několika místnostech, které jsou doslova napěchované od podlahy až ke stropu, takže když máte čas, můžete se pomalu probírat bohatou kolekcí dámských bot a nejrůznějších doplňků. Na muže čeká pestrá sbírka kravat, šlí (v cenách kolem deseti eur) a starosvětských klobouků za 15-30 eur.

Všichni už jsou hipsteři

Za slávou vintage second-handů v Berlíně stojí početná subkultura hipsterů, kteří si libují ve všem starém, čí spíše starosvětském, od analogových gramofonů a vintage jízdních kol až po módu. Často se říká, že zlatá éra hipsterů v Berlíně skončila, neboť už nejsou žádnou menšinovou subkulturou, ale většinovým trendem, kdy každý mladý či středně starý Berlíňan je tak trochu hipster.

Ale pojďme zpátky k našemu tématu exkluzivních second-handů a představme si další obchody. Velmi zajímavá koncentrace vintage módy vznikla v ulici Stargarder nedaleko stanice metra Schönhauser Alee, kde stojí vedle sebe hned čtyři výběrové „sekáče“, přičemž nejstarší z nich oslavil nedávno už desáté výročí.

Žádné ponožky, žádné kalhotky

Jedním z obchodů je skvěle zásobený Garments Vintage, jehož majitelky odebírají „vyřazené“ modely z televizní produkce, které používaly moderátorky a moderátoři různých pořadů. Často jde o velmi zajímavé kousky značek jako je Stella McCartney či Burberry.

Jen pár metrů vedle stojí další dva obchody a sice „Dear“ a „No socks, no panties“. Ostatně řada vintage sekáčů má velmi vtipné názvy, jako třeba „Elegantní smetí“, „Ruce vzhůru“ či již zmíněný butik „Žádné ponožky, žádné kalhotky“.

A ještě pozor na jednu věc. Dopoledne se na lov módy do výběrových second-handů nechodí, protože většina z nich otvírá až v poledne a některé dokonce ještě později, třeba ve dvě nebo ve tři. Na druhou stranu mají obvykle otevřeno až do osmi večer.

Z čeho si vybírat