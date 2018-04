Skvělý výlet pražskou periferií na kole

1) Výletníkům doporučujeme začít až u hostivařského Intersparu. Vynechají tak nezáživné parkové cesty a proplétání se mezi auty. Na parkovišti u hypermarketu lze odstavit auto, dojet sem z konečné metra Skalka nebo z nádraží Hostivař. Pár set metrů pojedeme po Práčské ulici až k první asfaltové odbočce doleva dolů k Botiči. Je to na křižovatce s Jiřičkovou ulicí. 2) Přejedeme po mostě potok a stezkou podél ohrady se dáme doleva. Konečně jsme v terénu. Na první křižovatce se dáme zase doleva a po asfaltové cestě sledujeme v uctivé vzdálenosti tok Botiče. 3) Dobrodružnější povahy mohou hned uhnout doleva a po klikaté lesní stezičce ho sledovat z bezprostřední blízkosti. Minou moderní jez Marcela a v příšeří hustého listnatého lesa se na asfaltku zase napojí. Ta nás protáhne suchou nohou mezi chráněnými bažinami. Ty jsou tak cenné, že je ochránci přírody obehnali vysokým drátěným plotem. 4) Přejíždíme kruhový objezd a vjíždíme do staré Hostivaře. Domky natlačené až k potoku nás nutí k obezřetnosti, úzká stezka vede těsně nad vodou a koupání na začátku cyklistické túry není nic příjemného. 5) Semafory u přechodu přes frekventovanou Pražskou ulici a paneláky nad ní nás vracejí do reality a připomínají, že jsme stále v metropoli a ne na vesnici. Po chvíli se ocitáme se mezi mnoha výletníky, kteří míří k Hostivařské přehradě. Po pravé ruce se kroutí Botič v romantických meandrech a vlevo nad námi se objevuje několik skalek. 6) Přehradní hráz necháváme za sebou a po levém břehu se proplétáme po asfaltové cestě mezi rodinkami a důchodci na procházce. V přehradě už se koupou první odvážlivci a po celý den tu posedávají desítky rybářů. Na konci přehrady posedávají na lavicích u stánku znavení turisté a opilci. 7) Skrz staré Petrovice projedeme po betonové silnici, mineme ragbyové hřiště a konečně jsem zase v terénu. Podjíždíme most a po úzké cestičce jedem nad Botičem. Zhruba po pěti stech metrech přichází nebezpečné místo. Vysoko nad hladinou musíme přejet utržený břeh. Za vlhka je to klouzačka přímo do vody. 8) Po nějaké době se objeví na druhé straně potoka zbořenina Fantova mlýna a o kousek dál i železný mostek. Kdo dá přednost brodu, musí počítat, že při průjezdu sahá voda až nad přehazovačku. 9) Projíždíme vsí Čestlice a znovu vyrážíme do terénu. Cesta se ovšem větví a my si můžeme vybrat nejméně ze tří variant. Nelze ovšem zabloudit, pokud se držíme aspoň přibližně směru potoka. Nejčastěji se jede po levém břehu Botiče, kde na cyklisty číhá druhé nebezpečné místo – dvě stě metrů mokrých kořenů těsně nad vodou. O pády přímo do potoka tady nebývá nouze. 10) Následuje podmáčená louka, brod přes vedlejší potůček a prudký kopec, který většina cyklistů zdolává pěšky. Vyjet se ale dá. Úzkou lesní pěšinou jedeme podél plotu až ke komplexu hotelů a restaurací u dálnice. Zde buď zadním vchodem vjedeme do dendrologické zahrady po levé straně nebo podjedeme dálnici a po pár dalších stovkách metrů jízdy lesem se ocitneme na silnici pod Průhonickým zámkem.