Skvělý relax a levní zubaři. Na to lákají turisty maďarské termály

Co tu ještě najdete Ráj vodáků

Můžete se tu projet na kajaku i lodi. Staré koryto Dunaje na severu, Mošonský Dunaj na jihu obklopují spletitou síť jeho ramen a vymezují oblast Szigetköz, nabízející množství vodáckých tras.

Cyklistika

Mosonmagyaróvár leží na 350 km dlouhé Dunajské stezce, spojující Vídeň a Budapešť. Nové cyklostezky a klidné silnice však nabízejí prostor pro výlety maďarskou rovinou s malebnými zákoutími Dunaje. Terény jsou vhodné i pro bruslaře.

Historie

Mosonmagyaróvár se pyšní 2 000 let starou historií. A dávné časy si tu můžete doslova osahat - třeba při pobytu na zámku Hédervár, který funguje jako hotel. Spíte v zámecké posteli, můžete šplhat do věží, najdete tu zámeckou barokní kapli a ve zdejším parku i 700 let starý dub.

Rybaření

Lidí čekajících na štiku, sumce, kapra... jsou tu mraky. Rybaří se tady na Dunaji i na soukromých rybnících.

Jezdectví

Vyjížďky na koni a dokonce i hipoterapii nabízí usedlost Babos Major v obci Halászi, která je branou do oblasti Szigetköz, světa tisíce ostrovů.