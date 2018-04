Skvělé Sydney! Žijeme jen jednou

Další srovnávání by si ale jedinečné a nádherné Sydney nezasloužilo.

Skvělé Sydney

Sydney má unikátní polohu, dobrý přístup do Tichomoří i do Indického oceánu, příjemné podnebí, tj. malé rozdíly léto – zima a noc – den, členité pobřeží a kopcovitý terén.

Je těžké tohle město jednoduše charakterizovat - Sydney je jednoduše skvělé, říká to každý, kdo tu nějakou dobu pobyl.

Docela dobře si ho můžete představit jako přímořské letovisko, písčité pláže s promenádami, malé, skryté rybářské zátoky a ostrůvky, vše se topí v zeleni plné ptáků a různé havěti. Vilky, penziony i hotely jsou citlivě začleněny do mírně zvlněného terénu, moře neustále křižuje množství plachetnic. Prostě idylka a přitom je Sydney metropolí s více než 4 miliony obyvatel; tomu odpovídají impozantní mrakodrapy sousedící s přístavem Darlin Harbour.

Vynikající je místní dopravní systém, lodě, vlaky i autobusy na sebe vzájemně navazují, fungují však pouze do půlnoci. Automobilové zácpy na mnohoproudých komunikacích se tvoří stejně jako v každém mega městě i tady.

Nápaditá architektura

Architektura je odlišná v city, v přístavu, v blízkosti centra či na předměstí. City tvoří široké bulváry s budovami ve stylu staré Anglie a novými obytnými i kancelářskými stavbami. Nápaditost uplatňovaná architekty na novostavbách je pro našince až udivující, inspirace tvarů pochází jasně z přírody. Na každé obytné budově ať velké či malé najdete nějaký prvek, který vás dostane. Vše citlivě uloženo v zeleni a mírných kopcích sydneyských, prostě nádhera.

Na plážích jsme si všimli něčeho, co by se možná dalo nazvat pruderností, dívky nahoře bez tady neuvidíte a kalhotky tanga taky nenosí, ale to může souviset s nebezpečnými slunečními paprsky, kdo ví. Hambaté podniky jsou na jedné krátké ulici a zdá se jich být méně než klubů pro homosexuály.

Heslo Austrálie: "Žijeme jen jednou!"

A obyvatelé tohoto velkoměsta v zeleni? Převážně bílí, ovšem s obrovským vlivem nejbližšího kontinentu Asie. Někteří Asiaté domestikovali a smísili se s bílými, takto vzniklé míšenky jsou překrásné.

Navíc jsou všichni místní báječně přátelští. Australské heslo zní: "We are living for a good time" ( obdoba našeho "Žijeme jen jednou").

Nemalou část zdejšího obyvatelstva tvoří turisté a cestovatelé tak zvaní Bag Packers. Od Australanů se jim dostává obrovské pozornosti, přijíždějí na delší dobu, prohlédnou si jedinečnou přírodu a v neposlední řadě nechávají tu své peníze.

Ve městě žije kolem 300 tisíc homosexuálů, mají tu spoustu svých podniků a v listopadu se bude v Sydney konat gay olympiáda, na kterou se všichni velmi těší.

Čím se baví obyvatelé Sydney

Kromě těchto specialit se lidé baví hlavně přírodou a sportem, ve městě a okolí je dost parků se zvířaty, vyhlášená botanická zahrada a akvarium. V dosahu od Sydney najdete nádherně malebné Modré hory, opravdoví milovníci přírody a cestovatelé vyrážejí však raději do outbacku.

Sportuje se především na moři. Jachting, plachetnice by mohly být ve znaku města, a surfing na vlnách, to jsou opravdu masové záležitosti a navíc se to krásně pozoruje! Snad každému známé ladné tvary opery v Sydney byly inspirovány právě plachetnicí brázdící mořskou hladinu. Milovníci potápění se mohou nechat odvézt cestovní kanceláří či některou z potápěčských škol na známý Velký bariérový útes. Hodně se jezdí na skateboardech.

Kdo má rád kino, ten musí navštívit IMAX, promítají tam několik 3D filmů na plátno velikosti fotbalového hřiště. Když za těchto podmínek pustí jízdu na horské dráze, vydrží jen ti nejotrlejší, zvracení, nevolnost a bolesti hlavy jsou běžné.

Od pátku do neděle se lidé chodí bavit, promenáda v přístavu hučí, kolem vás prales svítících mrakodrapů. Davy konzumujících lidiček se nechávají lákat do podniků s hudbou nebo jídlem nebo pitím nebo s tím vším dohromady.

V city je plno pubů často s live music, všechny mají vyhazovače. Ti se vyplatí hlavně ve chvíli, kdy se řekne "Zavíráme". Do 15 minut je fakticky zavřeno. Jídlo v pubech nedostanete, na to jsou dobré různé asijské podniky. Vyhlášený je rybí trh, stojí za návštěvu, i když ryby nejíte, úžasné plody moře vám na místě bez problémů udělají.

Poměry cen ve spotřebním koši jsou jiné než u nás, a tak za pivo v pubu dáte tolik co za panáka whiskey nebo lehký oběd či dvě hodiny v internet café. V pubu stojí třetinka stejně jako tři litry ve speciálním obchodě s alkoholem. Tržnice v čínské čtvrti je cca třikrát levnější než ostatní obchody ve městě.

Jezdí se vlevo, a tak si můžete být jisti, že se nacházíte v britském dominiu. Údajně se Australanům britské supervizorství moc nezamlouvá, nedávno vypsali šikovně formulované referendum s otázkami jako: Chcete královnu nebo republiku, kde může předseda vlády odvolat prezidenta.

Vstupné kamkoli a jízdné hromadné dopravy je mnohokrát dražší než u nás. Benzín ovšem stojí polovinu, auta a hlavně ojetá jsou několikrát levnější než u nás, ubytování mnohokrát dražší atd.