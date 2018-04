Skvělé bruslení v přírodě je tady. Králem je Orlík

Pro všechny, kdo se vydají do neprozkoumaných končin a hlavně na řeky platí ale pravidlo dodržování maximální bezpečnosti. Lidé by neměli jezdit osamoceni, měli by mít tzv. vyprošťovací bodce, házecí lanko, píšťalku.

Dobré je dopředu si zjistit situaci, nejlépe na webu http://brusleni.e-zpravy.cz.