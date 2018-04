Skupina Čechů si z K2 odskočila na Broad Peak

"Nevíme to stoprocentně, ale věříme, že byli na vrcholu," hlásil ještě ve čtvrtek odpoledne ze základního tábora pod K2 Libor Uher. Kolegové by se z výpravy nad hranici osmi tisíc metrů měli vrátit dnes. "Asi se jim pokazila vysílačka, takže jsme zpočátku nemohli stoprocentně říci, jestli byl jejich pokus úspěšný," tvrdí Uher.

Ale dnes už si byli jejich kolegové v základním táboře jistí: "Je ště včera večer, zhruba do 21.00 sestoupili všichni ve zdraví do třetího výškového tábora, přespali a dnes sestupuji zpět do BC pod K2. Viděli jsme je už na úpatí hory a odpoledne by už měli sedět s námi ve stanu," těší se Libor Uher.

Větší část výpravy se stále chystá na vrcholový pokus na nejobávanější osmitisícovku Světa, na K2. "V neděli bychom ještě za ne příliš ideálního počasí měli už stoupat do druhého tábora, abychom měli časovou rezervu," plánují horolezci.

O společný výstup by se měli pokusit s Rusy a Američany. "Podle dohody Rusové vyšlou čtyři nejlepší horolezce a Američani budou stoupat ve třech lidech. Takže by se v úterý mělo na rameni K2 sejít asi 11 lidí a pak se budeme pokoušet společně prorazit stopu z ramene na vrchol," těší se Uher s tím, že všichni by měli být v pořádku a pro výstup dobře připravení.

"Doufáme, že přes sobotu toho moc nenasněží, a příští týden se uvidí. Kostky jsou vrženy, jsme zvědavi , co nám padne," shodují se členové výpravy a dodávají, že se nemohou dočkat nedělního rána. "Jak musíme sledovat ostatní kluky, kteří dřou ve stěně, tak nám cukají víčka a potí se dlaně. Jsme napnutí jako guma z trenek," popisuje atmosféru v základním táboře Libor Uher.