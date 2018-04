Už žádné kostky ledu. Naučte se od Skotů pít whisky

Whisky nemusí být extrémně drahá. Unikátní lahve za 500 nebo rovnou 1000 liber si koupí jenom snob. Podle Iana Buxtona, který sepsal knihu 101 whisky – Škola degustace pro každého, by lahev kvalitní whisky neměla v obchodě překročit částku 50 liber. Tedy nějaké dva tisíce korun. Ale spoustu lahví výborné whisky pořídíte už do tisíce korun.

Jak žvýkat whisky

Jak by měla probíhat správná degustace whisky, aby si člověk vychutnal všechny její chuťové tóny? Ideální je přilít do whisky trochu čisté vody, která její chuť uvolní a současně chrání chuťové buňky. Pak by měl člověk lok whisky válet chvilku v ústech, jako by se nápoj snažil žvýkat. A to alespoň několik vteřin, aby se její chuť dostatečně otevřela. Teprve pak je dovoleno polknout.

Whisky se ze sudů neustále vypařuje, což s počty let výrazně zvyšuje její cenu. Ztracené whisky se říká andělská daň. Skotskou palírnu poznáte už z dálky podle charakteristických „věžiček“.

Už žádný led

Ve Skotsku se neobjednává skotská, ale buď whisky, a tím se míní whisky míchaná, nebo se objednává (mnohem častěji) přímo malt. Zásadní a nepřekročitelné pravidlo říká, že malt se nikdy nedává na led, protože ochlazená whisky znecitliví jazyk.

Pokud něco patří na led, tak jen míchaná whisky horší kvality. Single malt snad jen v tom případě, kdyby bylo venku třicet stupňů, ale to se vám ve Skotsku stát nemůže, neboť podobné počasí se skrývá stejně důmyslně jako lochneská příšera.

Co dělají sudy

Na konečnou chuti whisky má vliv celá řada faktorů, od kvality ječmenného sladu a jeho sušení až po zrání v sudech. Právě to dává single malt whisky pestré chuťové nuance. Příkladem je třeba velmi povedená dvanáctiletá sladová whisky Double Wood z palírny Balvenie, která zrála 11 let v sudech po bourbonu a pak ještě jeden rok v sudech po sherry, díky čemuž má bohatou chuť s tóny vanilky s medovým nádechem.

Pokud whisky s ledem, pak jedině míchanou. Single malt se pije bez ledu. Není náhoda, že hřejivá „voda života“ vznikla právě v syrové a drsné skotské krajině.

Andělská daň

Cena whisky zrající delší dobu v sudech závratně roste, neboť z každého sudu se během roku odpaří zhruba dvě procenta cenného obsahu, což je ona pověstná andělská daň (v lahvi už whisky nezraje). A jak whisky pozvolna mizí, cena stoupá. Proto jsou všechny třicetileté či čtyřicetileté whisky tak drahé.

V populární palírně Glenfiddich mají nejstarší whisky z roku 1957. V přísně střeženém soudku už zbývá jen nějakých 100 litrů whisky a cena je závratná. Pokud by si někdo chtěl nechat natočit láhev téměř šedesátileté whisky, zaplatí ta ní několik set tisíc korun.

Ženská palírna

Přestože whisky patří především do chlapského světa a je tradičně vyráběna muži pro muže, v historii najdeme jednu výjimku a sice slavnou whisky Cardhu ze Speyside, jejíž podobu vytvořila na počátku 19. století majitelka palírny Helen Cummingová a později v její práci pokračovala její snacha. Přestože Cardhu už dávno není v rodinném majetku zakladatelů, dodnes je považována za whisky vytvořenou ženskou rukou a dvanáctiletá single malt má nasládlý nádech s tóny koření a ovoce.

Čtyři kraje whisky

Vše o whisky se dozvíte v The Scotch Whisky Experience na Royal Mile v centru Edinburghu, kde se můžete naučit rozeznávat chutě a vůně čtyř hlavních skotských oblastí.

Whisky z nížiny je jemná a lehká a převládá v ní vůně citrusů, whisky z vysočiny je naopak kořeněná, plná medu, vanilky a skořice. Whisky z krajiny Speyside je příjemně ovocná a nasládlá a znalci v její vůni objeví banány, jablka, hrušky či ananas. V chuti whisky z ostrova Islay najdete nejen mořskou slanost, ale hlavně vůni spáleného dřeva a silné uzené tóny. Říká se, že chutná, jako když olíznete popelník, což je způsobeno sušením sladu nad hořící rašelinou z místních bažin.

Jak na nákupy

Mnoho návštěvníků skotských palíren zde nakupuje whisky do svých domácích barů, nicméně cena whisky ve „firemních“ prodejnách je mnohem vyšší, než když whisky koupíte při odletu na letišti, přičemž všechna skotská letiště nabízejí bohaté kolekce whisky. Rozdíl v ceně může představovat deset až dvacet procent. V samotných palírnách se vyplatí zakoupit jen speciální edice, jejichž cena většinou dále roste, ty na letištích obvykle nejsou v prodeji.

Zajímavou službu najdete na webu www.worldofwhiskies.com. Pokud se zde zaregistrujete a vyberete si z jejich nabídky, připraví vám objednané zboží do obchodu na letišti v Aberdeenu, kde si před odletem své lahve vyzvednete.

Kde ochutnat?

Také v Česku je již několik podniků, které se specializují na skotskou single malt whisky. Velmi zajímavým podnikem je Marpek v Pražských Dejvicích, jakási kombinace ochutnávkového baru s prodejnou, kde jsou k dispozici degustační dávky whisky za rozumné ceny (od 40 do 140 korun) a samozřejmě také lahve ke koupi. V podniku najdete všechny slavné whisky – od slavných kouřových whisky z Islay jako je Lagavulin, Laphroaig či Ardbeg až po desítky poměrně neznámých značek.

Další zajímavou prodejnu s whisky najdete v Karlíně – jmenuje se Warehouse a i zde můžete whisky před zakoupením ochutnat. V Brně můžeme doporučit zajímavý obchod The Whisky Shop (Tábor 2).