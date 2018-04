Skotačení se Skoty a Skotkami na Skotských hrách na Sychrově

Skotské hry jsou staré jako samotné Skotsko, ba dokonce ještě starší; zmínky o nich se zachovaly už v dobách starých Římanů. Na zámku Sychrov na Liberecku se Skotské hry konají od pátečního večera 21. srpna do sobotní noci 22. srpna.

Skotské hry před staletími

Skotské hry, plné soutěží, hudby a tance, patří ke kulturnímu dědictví Skotska.

Jak vznikly skotské hry? Podle starých zpráv třeba v roce 844 král Skotů Keneth MacAlpine zorganizoval třídenní hry proto, aby před bitvou udržel armádu zaměstnanou, další vládce Skotů si během her vybíral nejrychlejší a nejsilnější Skoty do elitní osobní gardy. Vedle králů ovšem hry pořádali i jednotliví klanoví náčelníci či šlechtici, později se jejich organizace ujala města nebo vesnice.

Dnes se zdaleka nepořádají jen ve Skotsku, protože akční Skotové své tradice dokázali rozšířit po celém světě. První skotské hry ve východní Evropě se konaly v roce 2001 právě na zámku Sychrov. Měly takový úspěch, že se nakonec v Česku usadily natrvalo a Sychrov letos otevírá Skotům své brány již po patnácté.

Sobota: soutěže, hudba, tržiště a whisky

V roce 2001 se na zámku Sychrov konaly vůbec první skotské hry ve východní Evropě.

Skotské hry začínají v pátek 21. srpna ve 20.00 hodin na prostranství před vchodem do zámeckého areálu a bude se hlavně tančit; skotské tance vám předvedou a zájemce naučí členové tanečních skupin Caledonian Club, Jizerský bodlák a Sillmarion.

Tančit a zpívat s doprovodem tradiční i netradiční skotské a irské hudby se bude samozřejmě i v sobotu od 10.00 hodin až do půlnoci, ale kromě toho vás čeká hlavní náplň každých správných skotských her v podobě těžkoatletických soutěží – v hodu závažím do dálky, hodu kládou a vrhu kamenem, v hodu závažím do dálky a do výšky či v hodu skotským kladivem.

Nezbytnou součástí sychrovských Skotských her jsou prodejní stánky, kde si koupíte třeba tradiční i moderní skotské stříbrné šperky a dokonce si můžete objednat vlastní skotský kilt, a také slavnosti whisky s ochutnávkami.

Dudáci, sokolníci a program pro děti

Zámek Sychrov si zahrál v celé řadě filmů a filmových pohádek.

Během soboty uvidíte (a zejména uslyšíte) také skotské dudáky, děti si užijí nejrůznější soutěže a divadelní představení, chybět nebudou ani historické skotské vojenské tábory s komentovaným výkladem, lety cvičených dravých ptáků, ukázky a možnost vyzkoušení golfu, původního skotského sportu, anebo atraktivní souboj golfisty a lukostřelce o přesnost zásahu na cíl. A samozřejmě si můžete prohlédnout zámecké interiéry nebo se projít rozlehlým zámeckým parkem s řadou romantických staveb včetně Vodárenské věže, technické památky z roku 1891.

Zatímco vstup na páteční večer je zdarma, v sobotu už je program placený. Vstupenka koupená na místě bude dospělé stát 400 Kč (v předprodeji je levnější), děti do 15 let neplatí nic.