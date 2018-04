Skoro všichni se sejdeme v Chorvatsku

Tohle však rozhodně Lipno není. Tahle masa vody umí být pěkně naštvaná, zná topit i potápět, dokáže se rozpálit do ruda (v západu slunce) a nelituje jediného lidského života, přestože statisícům dává obživu. Takové je nejoblíbenější "české" moře - chorvatský Jadran.

Na milion Čechů se sem v posledních letech každoročně vydává, aby ukojili svou touhu po slané vodě a rozpáleném letním slunci. Těžko jednoznačně říci, co nás láká, abychom se stále ve větším počtu vraceli do míst, která byla jedněmi z mála, do nichž nám předchozí režim milostivě dovolil přístup.

Chorvatsko si tuto pozornost nevysloužilo rozhodně jen kvůli nostalgii a staleté tradici českého turismu na Jadranu. Dokáže totiž nabídnout Evropu v malém. A to je největší trumf. Už to nejsou jen nacpané pláže, zanedbané totalitní hotely, auta napěchovaná proviantem, ležení na slunci a - nuda. Ta doba je dávno pryč.

Letos do Chorvatska pojede na dovolenou opět téměř milion Čechů stejně jako loni, odhaduje Jaromír Beránek z firmy Mag Consulting.

Jste-li jen trochu vnímaví a "akční", můžete si z dovolené v Chorvatsku udělat výlet za historií, adrenalinový týden, toulky bohem zapomenutými kraji, robinzonádu, romantický příběh, čas věčného klidu a ticha: jednoduše cokoli.

Třeba takový výjezd džípem z bodu nula (čti z nadmořské výšky nula metrů) o kilometr dva výše do hor, které se v moři zhlížejí jako v zrcadle, nenechá v klidu ani náročného milovníka výšek.

Nebo pobyt na majáku, na docela opuštěném ostrově uprostřed hlubokých vod nabízí víc, než dokáže sebecitlivější povaha vstřebat. To se jen tak procházíte po vlnami ohraničené pevnině, cákáte se ve slaném roztoku na mělčí straně a na té druhé, vyšší, příkré a skalnaté shazujete kamínky do hlubin a počítáte, za jak dlouho šplouchnou o hladinu.

Večer si na ohni opečete ryby, které jste přes den nalovili, vypnete rádio (pokud budete mít vůbec chuť ho pouštět), sednete si na skaliska a budete se dívat. Nikoli na televizi. Ale na západ slunce uprostřed ničeho, kde jen ptáci a hudba moře dělají tomuto zázraku společnost.

MŮŽE SE HODIT Užitečné adresy a telefony



Chorvatské turistické sdružení

Krakovská 25, Praha 1

tel.: 222 211 812

fax: 222 210 793 První pomoc: 94

policie: 92

požárníci: 93 Čím platit

Oficiální měnou je kuna (1 kuna 4,30 Kč), přesto řada plateb, zejména za ubytování v soukromí, probíhá v eurech. Kolik co stojí - ZDE Perly Chorvatska - ZDE Fotogalerie

Tam, kde víno teče proudem

Těch důvodů, proč se vyhnout jiným zemím a skončit tady, u moře pouhých 650 kilometrů vzdáleného od Prahy, je víc.

To, že nám Chorvati rozumějí, na to jsme si zvykli. To jaksi počítáme k samozřejmostem. Stáváme se pro ně však i váženějšími hosty. Vždycky nás měli rádi. Dřív možná jaksi z tradice, slovanské vzájemnosti. Dnes jsme pro ně ti nejrovnocennější turisté. Už nejsme "paštičkáři", kteří si nekoupí ani zmrzlinu. Jsme Evropané, kteří si pronajímají jachty, aby s nimi brázdili ve vodách tisíce ostrovů, jsme dobrodruzi, kteří obdivují na dně potopené římské galéry, i odvážlivci, kteří zdolávají na horských kolech obrovská převýšení dalmatských ostrovů.

Jsme i požitkáři, kteří si nenechají ujít příležitost okusit jeden ze symbolů této země - horkou zemí, silným mořem a žhnoucím sluncem nasycené víno.

Víno, která dává chorvatskému životu smysl.