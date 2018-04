Skopje, nejexotičtější metropole Evropy

Může se hodit

Počet obyvatel: cca 507.000

Veřejná doprava do Skopje: z ČR do Skopje přímo nic nejezdí. Je ale možné využít nabídky několika přímých autobusových linek do Sofie, případně se dopravit vlakem nebo autobusem do Bělehradu. Z Bělehradu do Skopje pokračujte nejlépe autobusem (jezdí často, vlak jen 2x denně)

Ubytování: Ve Skopje ne vždy zcela spolehlivě pracuje turistická informační kancelář, pro nízkorozpočtové cestovatele se může stát velkým problémem sehnat cenově přijatelné ubytování.

Nejvhodnějším řešením je dopravit se k přehradě Matka (stanoviště příměstské dopravy leží na levém břehu Vardaru, mezi starým mostem a poštou). Pokud nebude otevřený turistický dům, je možné bivakovat na přilehlých terasách.

Významné osobnosti narozené ve Skopje: Gonxhe Bojaxhiju – celosvětově známá pod řeholním jménem Matka Tereza, byzantský císař Justinián I. Ostatní zajímavosti: vykopávky antického města Scupi – předchůdce dnešního Skopje, klášter Sv. Pantelejmona v Nerezi



Skopje na internetu

www.skopjetourism.org

www.exploringmacedonia.com

www.skopje.gov.mk

/www.culture.org.mk