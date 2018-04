Skočte si ze 152 metrů!

Z osmimetrové železné konstrukce, která je připevněna pod restaurací na známé vídeňské věži, bude možné skákat každý víkend od 10:00 až do osmé hodiny večerní, a to až do konce října. Předpokládá se velký zájem a možná, že bude třeba zřídit pořadník. Šanci mají ale i přespolní a seskok je možné objednat i na internetové stránce www.jochen-schweizer.at, což je prý i cenově výhodnější.



Pořadatelé zaručují absolutní bezpečnost gumového lana, ale možné zdravotní následky si musí každý zájemce zvážit sám. Každý špás ovšem něco stojí - za jeden několikasekundový seskok se platí od 1350 do 1950 šilinků (asi od 3375 do 4875

českých korun). V ceně je i písemné potvrzení o seskoku a videozáznam střemhlavého letu každého odvážlivce.