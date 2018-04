Turisté ječeli hrůzou. Ve 120 m pod nimi začala praskat skleněná lávka

Skupina čínských turistů zažila chvíli hrůzy poté, co se jim při přechodu po skleněné lávce začalo pod nohama tříštit sklo.

„Právě když už jsem byla skoro na konci proskleného úseku, slyšela jsem ránu a ucítila chvění pod nohama,“ vypověděla turistka. „Podívala jsem se dolů a viděla pode mnou roztříštěnou podlahu. Vůbec jsem netušila, co se děje, každý v tu chvíli křičel. A tak jsem křičela také: Prasklo to, opravdu to prasklo!“ vylíčila žena na čínské sociální síti Weibo. „Potom jsem strkala do lidí přede mnou, aby odešli, vyděsilo mě to,“ upřesnila dvacetiletá žena.

Správa parku potvrdila, že se na lávce část skla rozbila a že turisté byli evakuováni. Mluvčí parku pro čínský list People ́s Daily uvedl, že se tak stalo poté, co jeden z turistů upustil na zem ocelový hrnek. Zároveň však vysvětlil, že se rozbila pouze jedna skleněná vrstva ze tří, a že nikdo z turistů nebyl ohrožen.

Turistická lávka v parku Jün-tchaj se přitom otevřela letos 20. září. Je dlouhá 260 metrů, úsek ze skla přitom měří 68 metrů. Atrakce nahání hrůzu, vine se totiž ve tvaru písmene U kolem hory ve výšce 120 metrů nad zemí, v celkové nadmořské výšce 1 080 metrů.

Číňané skleněné vyhlídky milují

Číňané milují skleněné vyhlídky a prosklené mosty, v posledních letech jich vybudovali napříč zemí několik. Naposledy otevřeli před pár týdny v Geoparku Pching-ťiang v provincii Chu-nan nejdelší visutý most světa se skleněnou deskou, který se rozpíná nad kaňonem ve výši 180 metrů.

Proskleným konzolovým mostem se pyšní v národním parku Chuang-šuej na jihovýchodě země poblíž města Čchung-Čching. V současné době se také staví skleněná lávka nad čínským kaňonem Čang-ťia-ťie, která se bude klenout ve výši 300 metrů.