Skládací přilba a cyklodres, který dodá vitaminy. Novinky na rok 2010

Cyklonovinky i "cyklokoninky"

Jako každý rok i letošní podzim opět odhaluje novinky v cyklistickém vybavení na příští sezonu. Některé jsou zásadní a vytvářejí či potvrzují trendy, jiné jsou zajímavé, a dost je i těch spíše úsměvných.

Následující produkty nejsou výběrem toho nejdůležitějšího a nejsou náznakem blízké budoucnosti jízdy na kole. Jsou to spíše ukázky toho, jakými všemi směry se může ubírat vývoj, co všechno je člověk schopen vymyslet. Odpovědi na základní otázku týkající se smyslu necháme na vás.

Automaticky nastavitelná přilba

Na pohled běžná cyklistická přilba, jedna z mnoha. Po nasazení na hlavu ale na model Status Tronic německé značky KED nejspíš změníte názor. Co u jiných přileb řeší otočné kolečko nebo posuvní plastoví jezdci, zde obstará tzv. Quicksafe Tronic, systém automatického přizpůsobení upínacího mechanismu obvodu hlavy. Přilbu jen nasadíte na hlavu a stisknete tlačítko, ostatní zařídí elektronický mechanismus. Výdrž baterie by měla přesáhnout 4500 cyklů.

Systém je navíc vybavený čtyřmi diodami – už žádné marné hledání blikačky na kolo, pokud se někde nečekaně zdržíte do šera či tmy. A ještě jeden praktický detail: ve štítku přilby jsou integrovány zorníky pro lepší výhled dopředu při jízdě. Je toto budoucnost, nebo už byla překročena mez praktické a hlavně dostatečné jednoduchosti?

Skládací přilba

Firma Dahon je jedním z vůdců trhu v oblasti cyklodopravy. Není tedy divu, že právě z jejích dílen pochází skládací helma. Jmenuje se Pango a měla by pomoci vyřešit problém, kam bezpečně odložit přilbu při nákupech či v zaměstnání - prostě ji jednoduše složíte do tašky.

Jiným zajímavým nápadem téže značky je dobíjecí modul BioLogic FreeCharge, který lze připojit k jakémukoli dynamonáboji a dobíjet jím telefony, navigace a další zařízení s mini USB konektorem.

Tretry s magnetickým zapínáním

Nohy jsou v současnosti v cyklistické obuvi stahovány nejčastěji pásky se suchými zipy, přezkami či moderněji otočným kolečkem BOA ovládajícím lanko vedené přes nárt podobně jako tkaničky. Zkratka MCS skrývá novinku v podobě magnetického zapínání treter. Jakkoli to zní převratně, základem systému je podobně jako u přezky ozubený plastový pásek a jezdec na něm. Jejich pomocí si přednastavíte sílu stažení nohy a poté při každém dalším nazutí či zutí botu už jen jednoduše zapnete či rozepnete přiložením pásku zakončeného plastovým dílem s magnety.

Dres s výživou

K doplnění energie při sportu už neslouží jen nápoje a běžná potrava. Vpravdě výživné jsou některé dresy a kraťasy italské firmy Nalini. Jaké že to je zvláštní spojení slov? Výstižné! Tyto svršky jsou totiž napuštěny speciální směsí Protego, která obsahuje molekuly hořčíku, vitamínu B6 a maltodextrinů.

Při zvýšené teplotě, tedy při kontaktu s pokožkou, se tyto látky uvolňují a prostupují pokožkou až ke svalům. Takto oblečený sportovec je údajně schopen podávat vyšší výkon, má nižší potřebu pít, oděv upravuje svalový tonus. Vlastnosti dresu obnovíte jeho vymácháním ve speciálním roztoku. Správným praním pro větší výkon!

Průtokoměr

Zatímco u cyklistické láhve vždy víte, kolik nápoje vám ještě zbývá, u rezervoáru na tekutinu umístěného v batohu je to obtížnější rozpoznat. S pomocí přispěchali vývojáři firmy Camelbak, jež je pionýrem tohoto způsobu hydratace - nabídli digitální průtokoměr. Stačí jej vsadit do hadičky a pak vždy a hned víte, kolik už jste toho vypili a kolik tekutiny ještě zbývá. Je to opravdu nezbytné?

Světlo se solárním dobíjením

Firma Cateye není první ani poslední z těch, kdo zkoušejí využít solární dobíjení i u cyklistického dobíjení. Je však dost silná na to, aby tuto myšlenku prosadila. Malé solární panely na povrchu svítilny (vtipně pojmenované Hybrid) dobíjejí její akumulátory během jízdy ve dne, takže je pak připravena na noc – vydrží až šest hodin. Protože jde o svítilnu hybridní, k dispozici jsou ještě klasické dobíjecí akumulátory.

2x 10 převodů pro horská kola

Horská kola hlásí: časy se mění, minimálně tedy v závodním pojetí jízdy. Dosud nejrozšířenějšímu počtu převodů - tři převodníky vpředu a devět pastorků vzadu - přibyla konkurence v podobě pouhých dvou převodníků, zato však deseti pastorků. Snahy vyrazit podobnou cestou tu již byly (zmiňme například dva převodníky pro terén značek Ritchey či Cannondale), vždy ale jen se standardní osmi- či devítirychlostní kazetou.

Americký Sram, vedle Shimana a Campagnola nejvýznamnější výrobce komponentů pro jízdní kola, přidal pastorek (zarovnal počet pastorků na deset, přičemž největší čítá 36 zubů pro prudká stoupání) a vyrazil na zteč. Sram zatím cílí především na závodníky, ale kdo ví... Dva převodníky jsou vítaným zjednodušením, řešení odstraňuje převody, jež byly v 27rychlostním systému podobné či shodné, cyklistu tak o žádný nepřipraví.

Elektronické bezdrátové ovládání odpružené vidlice

Uzamčení chodu odpružené vidlice pro snazší jízdu po hladkém povrchu je stejně běžnou výbavou moderního odpružení jako možnost dokonalého vyladění vlastností odpružení na míru, podle hmotnosti a jízdního stylu, konkrétnímu jezdci. Zamykání lze ovládat i dálkově, prostřednictvím páčky na řídítkách a lanka. Díky firmě RST však lze nyní vidlici regulovat elektronickým systémem na dálku, avšak bezdrátově - a navíc ji nejen zamykat i odemykat, ale také třeba měnit charakteristiku pružení a tlumení.

Podobně vám americký Cannondale umožní ovládat vidlici systémem Simon (když s elektronickým uzavíráním pracuje již několik let). Řídicí centrum kola začíná mít příchuť kokpitu letounu.

Loukoťová zapletená kola za 6000 eur

U zapletených setů kol je novodobým zaklínadlem nízká hmotnost, párů vážících pod jeden kilogram napočítáte v příští sezoně hned několik (význam nízké hmotnosti spočívá ve snazším roztočení kol, tedy v celkově lehčí jízdě). Tuto razantní dietu umožnil karbon, řekl si za to ale odpovídající sumu. Cena jednoho páru, za komplet předního a zadního zapleteného kola, se nezřídka vyšplhá k závratným 100 000 Kč. Co je to ale proti počinu legendárního výrobce automobilových litých kol, firmy OZ Racing. Jedinečné loukotě pro jízdní kola vyrobené v limitované edici 500 kusů přijdou na 6000 eur. Máte-li zájem, neváhejte a objednávejte, zanedlouho prý bude vyprodáno!

Převodovka s plynulou změnou převodu

Pro jízdní kolo je typické řazení prostřednictvím přehazovaček a přesmykačů či stále častěji také uvnitř nábojů (klik i rámů) skrytými převodovkami. Vždy však jde o stupňovité řazení. Ne tak u projektu NuVinci firmy Fallbrook Technologies - zde se jedná o ojedinělý systém plynulé změny převodu. Systém funguje za využití dvou disků a mezi nimi umístěných kuliček, kterými se přenáší pohyb z jednoho disku na druhý. Podle úhlu natočení osy kuliček se mění obvodová rychlost kuliček v místě styku s diskem a tím i převodový poměr.

Tato převodovka není novinkou roku 2010, poprvé byla představena již v roce 2004. V nových kolekcích výrobců kol ji však je možné najít mnohem častěji, a to především na městských kolech. Pro kola horská se již připravuje odlehčená verze. Konec situacím, kdy jeden převod je příliš těžký a sousední příliš lehký. Příliš těžký pro rekreační sportovní jízdu je zatím jen tento mechanismus.

Lehkost jízdních kol

Není to tak dávno, kdy silniční kolo vážící osm kilogramů bylo zázrakem a na nižší hodnoty se dostali jen specialisté na hon gramů a většinou za cenu nižší funkčnosti či horších vlastností komponentů, např. menší tuhost apod.. A současnost? Hmotnost nižší sedmi kilogramů je u lepších modelů běžná. Například americký Specialized má v sériové nabídce model Tarmac SL 3 Super Light vážící jen 5,95 kg, Merida či Cannondale horská kola s pevným rámem lehčí osmi kil a celoodpružená pod devět kilogramů.

Bunda s integrovaným systémem odvětrání

Jako výstroj astronautů vypadá bunda z produkce značky X-Bionic, firmy, pro niž je zcela nový pohled na cyklistické oblečení charakteristický. Do prsní partie téhle "šusťákovky" jsou integrovány robustní plastové průduchy, ovšem pozor - s regulací množství vzduchu, který je vpuštěný dovnitř. Aby jeho cirkulaci a s ní spojenému odvodu potu nic nestálo v cestě, jsou na zádové části zevnitř nalepeny speciální výstelky, jež drží bundu dále od těla. A vzduch proudí a odvádí přebytečnou vlhkost i teplo.

Rukama nohama

Myšlenka pohánět kolo nejen nohama se dočkala již několika ztvárnění. Posledním z nich je počin německých konstruktérů. Ti do představce umístili čep a do něj poté řídítka tak, že tlačením či taháním za jejich konce nahoru a dolů lze "šlapat" i rukama. Síla se pak řetězem přenáší na kliky s převodníky a poté dále do standardního systému pohonu. Co ale pánové ke svému výtvoru zapomněli dodat, je návod, jak se na kole udržet či jak bezpečně projet zatáčku.

Zajímavost na závěr

Delta 7 je název projektu, který se na pohled odlišuje od jiných. Není to žhavá novinka, je to naše zajímavost na závěr. Tři hlavní rámové trubky jsou zde nahrazeny trojrozměrnou mřížkou sestávající z malých trojúhelníčků, stavebním materiálem je karbon (u mřížky v kombinaci s kevlarem pro pružnost a odolnost).

Výhodou této technologie by měl být lepší poměr tuhosti rámu v krutu a jeho vertikální poddajnosti (rám je schopen lépe zpracovat rázy, jízda je pohodlnější a bezpečnější), ale také možnost například po pádu rám snáze opravit. Za vznikem jednoho rámu stojí okolo stovky hodin ruční práce, ceně 6000 dolarů se není moc co divit. Nepochybně ale nemalou část této sumy zaplatíte za originalitu, kterou výtvoru nelze upřít.