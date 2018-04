Kolo, které vám neukradnou. Z batohu ho rozložíte za 10 minut

12:10 , aktualizováno 12:10

Pro mnohé by to mohl být ideální dopravní prostředek do města - kolo s průměrem 26 palců, které se vejde do batohu a přitom ho můžete rozložit za méně než 10 minut. Další výhodou je, že tohle kolo by vám nikdo neukradl a mohli byste s ním bez potíží nastoupit do autobusu nebo třeba do metra.