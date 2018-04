Skiareály před zimou: investovalo se do umělého sněhu, Špindl podražil

13:09 , aktualizováno 13:09

Zatímco před loňskou zimou daly tuzemské lyžařské areály do své modernizace či nových lanovek 1,1 miliardy korun, letos jsou to dohromady nízké stovky milionů. Peníze šly spíše na posílení umělého zasněžování, do nákupu roleb na úpravu sjezdovek či do vylepšení služeb pro lyžaře.