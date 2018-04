Nový šéf nechce mít ze Špindlu český Aspen, ale skiareál alpského typu

Do Špindlerova Mlýna přišel na podzim velký hráč, který se chystá sice prestižní, ale pro mnohé "provařené" a předražené středisko v Krkonoších změnit k nepoznání.

"Během několika let chceme do areálu investovat miliardu. O Špindlu se mluví jako o českém Aspenu, přitom americký Aspen je staré středisko se strašně zanedbanými lanovkami, na lyžování nic moc. Lidé tam jezdí hlavně kvůli prestiži. Tím směrem my jít nechceme, my budujeme moderní středisko, které se bude blížit alpskému standardu," říká Igor Rattaj, šéf firmy Melida, nového nájemce špindlerovského areálu.

Pokud vše půjde podle plánu, promění se areál do tří až pěti let. V horském městě vzniknou minimálně čtyři nové lanovky se sjezdovkami, které propojí celý areál tak, že se z jedné části dostanete bez problémů na lyžích do kterékoli další. Součástí budou i další menší lanovky, sjezdovky, přibližovací vleky, podjezdy, cesty.

Srdcem velkolepého projektu bude nové parkoviště u silnice před areálem těsně za labskou přehradou. Odtud povedou dvě lanovky, jedna na Hromovku a dále až na Pláň nad Svatým Petrem, druhá oklikou na Medvědín. Tím se odlehlejší Medvědín spojí s centrem dnešního střediska ve Svatém Petru.

"Nebude to však jednoduché, Správa KRNAP zakázala vést lanovku z parkoviště na Medvědín přímo, proto ji povedeme oklikou. Jen ještě přesně nevíme kudy," prozradil Rattaj.

Modrých sjezdovek bude více, jsou nejžádanější u rodin

Další lanovka povede z Medvědína na vzdálenější Mísečky, ale i odtud se lyžař bude moci dostat na lyžích zase zpět do centra.

"Na sjezdovky bychom chtěli napojit i některé páteřní hotely a penziony tak, aby se klient, který ráno vstane z postele, dostal všude na lyžích bez využití skibusů," vysvětlil.

Igor Rattaj naznačuje v mapě, jak se změní skiareál ve Špindlerově Mlýně.

Kolem lanovek vzniknou nové sjezdovky a budou hlavně modré, vhodné pro méně zdatné lyžaře. Mírné stráně jsou podle Rattaje zdaleka nejžádanější, vyhledávají je rodiny s dětmi a velká část rekreačních lyžařů.

"Na dlouhodobé klienty musí mít dnes zacíleno každý areál, z jednodenních nevyžije žádný. Areály, které se zaměří na krátkodobého klienta, mají velkou ´šanci´, že zkrachují. Pobytoví klienti jsou většinou rodiny nebo páry a právě na ně se chceme zaměřit," uvedl Rattaj.

Jednodenní lyžování zdraží

Že takzvaní nárazoví lyžaři budou na druhé koleji, se promítne hlavně v ceně lístků - jednodenní lyžování už nebude ve Špindlu tak dostupné. Provozovatelé si od toho slibují, že nebude potřeba tolik parkovacích míst a že zmizí také každodenní zácpy na silnicích.

Nové sjezdovky a lanovky teď čeká dlouhý proces schvalování. Melida v čele s Rattajem čeká hlavně na to, jak dopadne územní plán, o kterém bude kvůli námitkám rozhodovat krajský soud. Provozovatelé však nelení a už teď v létě pošlou na stráně bagry.

"Chystáme se rozšířit některé sjezdovky na Medvědíně. Přes léto také vzniknou nové bufety a půjčovny lyží, i ve Svatém Petru a na Hromovce," podotkl investor.

Územní plán má velkou šanci, že nakonec projde, vždyť do jeho podoby zasáhli kromě města a vlekařů také správci krkonošského parku.

"Snažíme se, aby v něm nebyly žádné záměry, které jsou v rozporu s ochranou přírody," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Návštěvníky sem přilákají zážitky

Ačkoliv by se vlekaři rádi zbavili nálepky snobského střediska, image "party areálu" chtějí budovat dál.

"Bez toho to nejde. Prodáváte zážitky a chcete, aby to všichni věděli. My sice můžeme nabídnout vyhřívané sedačky, ale lidé k nám pojedou hlavně proto, že to tam žije," podotkl Rattaj.

Nové lanovky a sjezdovky uleví těm současným, které už nápor lyžařů nezvládají. "Než něco změníme, nemá cenu lákat další lidi. Vždyť co bychom jim řekli? Přijeďte k nám, postavte se do fronty a pak se zabijte na sjezdovce?" ptá se byznysmen.

Co se do příští sezony nezmění, to jsou kritizované zásahy proti přeprodávání a půjčování skipasů. Obávat se naopak nemusí hoteliéři, že je bohatý investor skoupí nebo si postaví vlastní hotely. "Nic takového neplánujeme," ujistil Igor Rattaj.