Lehké jako vejce. Vázání, které vás udrží pevně i na lyžích s pásy

Proč na skialpy Mám několik párů lyží, ale pokud bych si měl vybrat jen jediné, byly by to ty skialpinistické. Dávají mi největší svobodu. Mohu na jich sjíždět cokoli, včetně sjezdovek, dostanu se kamkoli. S trochou nadsázky se dá říci, že první lyžaři byli skialpinisté. Potřebovali se pohybovat na sněhu a nemohli počítat s upravenými sjezdovkami nebo běžkařskými stopami. Jedna z ikon tohoto „životního stylu“ Fritz Barthel říká, že skialpinismus je komplexní zážitek. Tvrdí, že si skialpinista užije jak fyzickou námahu, tak adrenalin při sjezdech či překonávání obtížných partií hor a v neposlední řadě i samotné hory. Všechna ta místa, kde nejsou davy turistů a kde se nachází úchvatné výhledy na okolní přírodu. A netýká se to jen velehor. Podobně poslouží skialpinistické lyže i v Česku. I zde je nejen na horách řada míst, kam je lepší vyrazit na lyžích s tuleními pásy.