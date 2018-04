Skialpinismus a jak levně na to

Svrchní oblečení je nejlepší gore-texové, protože přes poledne při výstupu bývá horko a lyžař se potí, kdežto na vrcholu v podvečer je zase strašná zima. Kalhoty a bunda však přijdou na deset tisíc korun. Mnohé ostatní -texy sice slibují modré z nebe, ale použijete-li obyčejný šusťák, jste na tom mnohdy stejně. Já však jezdím v obyčejných elasťákách za osmdesát korun, přes to ve vánici navlékám šusťákové kalhoty za tři stovky. Nahoře již nejméně sedm let nosím šusťákovou bundu za šest stovek. V obyčejném šusťáku musí lyžař dávat pozor na včasné větrání, protože jinak se zpotí a na první zastávce mu bude od mokrého oblečení zima. V každém případě se vyplatí návleky, protože si neroztrháte své drahocenné kalhoty a zároveň vám do bot nenapadá sníh. Spodní oblečení by mělo být z fleecu nebo polartecu, což je v podstatě to samé. Bunda přijde na dva tisíce korun. Spodní prádlo se doporučuje z funkčního materiálu. V česku je dominantní Moira, protože je nejlevnější. Funkční prádlo je jedna z mála věcí, na jejíž funkci stoprocentně věřím. Veškerý pot se totiž touto látkou odvádí do fleece a tím zase do gore-texu a ven. Neplatí to sice ve velkém vlhku, ale to bývá na lyžích málokdy. Když je díky prádlu tělo v suchu, není mu taková zima, jako když zastavíte a jste mokří jako myši. Když mluvím o prádle, myslím tím naprosto vše - triko, dlouhé spodky a ponožky. Čepice nebo čelenky se používají z windstoperu. Je v nich docela teplo a sají pot. Ze zkušenosti mohu doporučit kukly se štítkem. Ve vichřici chrání krk jako šála a štítek brání poryvům sněhu do očí. Za sluníčka stačí spodek ohrnout nad uši a je z ní dobrá ochrana před sluncem. Brýle na dlouhé túry se vyplatí nosit dvoje. Jedny obyčejné černé, které chrání oči ze všech stran před sluncem, ale obličej pod nimi dýchá a ony se nezamlžují. Ty používám na výstup a stojí mne vždycky koncem léta v supermarketech mezi dvaceti a sto korunami. Na sjezd v hlubokém sněhu nebo za vánice je dobré nasadit normální lyžařské brýle, které jsou jen trochu zabarvené. Nejlepší je asi šedá barva proti slunci nebo oranžová, která zvýrazňuje reliéf terénu v mlze. Do lyžařských brýlí nepadá sníh a při rychlé jízdě v nich neslzím, což jsou nectnosti, kterými mne častují sluneční brýle. Rukavice také beru dvoje. Na výstup prstové a na sjezd, když už mám prsťáky propocené nebo promočené od sněhu, si nasazuji palčáky, aby mi nebyla zima. Pokud během sjezdu počítám s horolezeckým slaněním, prstové rukavice si samozřejmě nechávám. Horolezecké věci jsou stejné jako vždycky na zimu. Pro jistotu s sebou vozím aspoň jednu ledovcovou a dvě obyčejné skoby, kladivo, dvě smyčky, patnáct metrů lana, sedák, pár karabin a vklíněnců a slaňovací karabinu HMS. Některé sjezdy jezdím v helmě a s kladivocepínem za pasem. Čert nikdy nespí. Při vícedenních túrách se hodí vyzkoušené tábornické vybavení. Dvě noci se dají přežít ve spacáku a v bivakovacím pytli, ale déle je to už nepříjemné. Na sníh se hodí samonosný stan, který se nemusí kotvit. V hlubokém sněhu totiž těžko zabodnete kolík. Spacák je lepší raději větší, protože se do něj obvykle soukáte ve více oblečení než jsou tričko a trenýrky. Nový bych si dneska kupoval jen z dutých vláken nebo z mikrovlákna, protože jejich kvalita již dohonila peří. Rychle schnou a i mokré jakž-takž hřejí. Vařič na sníh je vhodný jedině benzínový. Sice s ním nemůžete vařit v zavřeném stanu, protože by vás otrávil kysličník uhelnatý, ale za to máte záruku, že jídlo vždycky uvaříte. O zamrzajících plynových neřku-li lihových vařičích to říci nelze. Ani na odpolední vycházku na lyžích s sebou nezapomeňte vzít lékárničku, čelovou lampu, pojistku, mapu, busolu a něco peněz.