Nové trendy: skialpinismus už nejsou jen rovná prkna, ale paleta lyží

Horský vůdce: Skialpinismus zvládne každý

Horský vůdce Branislav Adamec

Skialpinismus není to správné slovo. V zahraničí se mluví o skitouringu, turistice na lyžích. V současnosti má tento sport spoustu variant. Je možné vyrazit na skialpovou túru i u nás?

Samozřejmě. Je to sport, který se dá dělat odpoledne po lyžování, po práci. Jsou u nás značené trasy?

Všechny oblasti od Šumavy až po Beskydy nabízejí několik skialpových tras, které jsou oficiálně značené a povolené. Dá se využívat i sjezdových tratí. Po skončení provozní doby na ně lze vyrazit s čelovkou. Jak je to s půjčovnami?

Začíná jich být víc a víc. Je to ideální začátek. Přijít a vyzkoušet si to. Půjčit si set na víkend, aby člověk mohl zjistit, jestli ho to bude bavit. Zvládnou skialp i děti?

Zvládnou, protože je to přirozený pohyb. Na rozdíl od běžek se nemusí trápit s mazáním, nesmeká se to. Proto ho děti mají rády, je to pro ně doplněk lyžování. Jak je to s bezpečnostním vybavením?

To je třeba, jakmile se dostáváte mimo značené trasy do volného terénu. Lavinové vybavení není nutné na sjezdovkách, na upravených trasách třeba na Výrovku. Ve volném terénu je kromě lavinové výbavy potřeba i výcvik, aby lidé věděli, co si mohou dovolit. Na náročné túry doporučuji vzít si horského vůdce. Nejenže mě bezpečně povede, ale také se od něho mohu spoustu věcí naučit. Musím vyrazit s batohem, nebo se dá jít i na lehko?

Dá se i nalehko, pokud to dovolí trasa. Dobré je i tak mít bundu v nějaké ledvince, protože počasí se může rychle změnit. Jak je náročná obsluha skialpových lyží?

V současnosti je vše velmi komfortní. Od vázání až po nalepování pásů. Je třeba, aby to člověku nejprve někdo ukázal, ale pak to zvládne každý, kdo někdy používal lepicí pásku.