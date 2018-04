SKI SuperTest slalomek: lyží pro zkušené jezdce s výbornou technikou

VÝSLEDKY TESTU SLALOMEK Atomic SL 12pb

Model SL 12pb sbírá nejlepší hodnocení v obou klíčových proměnných vitalita/živost a carve-faktor, není tedy divu, že se umístil na špičce této kategorie. Testéři v něm vidí skvělého sportovce, vyváženého, harmonického a radikálního v oblouku, jehož silnou stránkou jsou krátké oblouky, ale jízda se dá i obměnit. Také ve vyšších rychlostech je stabilní a přináší samou radost. Více: www.amersports.cz Blizzard SLR Magnesium IQ

Jako Fénix z popela povstal model SLR Magnesium IQ v této kategorii. Testéři si všimli ohromného zlepšení v porovnání s minulým rokem. Velmi dobré hodnocení v klíčové proměnné vitalita/živost pomohlo této lyži k druhému místu. Lyže se nechá lehce a harmonicky ovládat a točit s malým úsilím do krátkých a středních oblouků. Lyže bez slabých stránek: Nastoupit, rozjet se a užívat si. Více: www.blizzard.cz Salomon EQ 3V Race

Ve všech šesti proměnných leží model EQ 3V Race nad průměrem, pravdaže v klíčových proměnných vitalita/živost a carve-faktor jen těsně. Testéři v něm spatřují lehce ovladatelnou, harmonickou lyži, která umožňuje s malým úsilím jízdu v různých rádiusech. Při troše živosti, sportovnosti a rychlosti by se v této kategorii mohla lehce dostat až na stupeň vítězů. Více: www.amersports.cz Rossignol Radical R9S Worldcup oversize I přes široký střed lyže přesvědčil model Radical R9S World Cup Oversize testéry především v klíčových proměnných vitalita/živost a carve-faktor. Ale ani jinak nejeví tato lyže žádné slabiny, pokud odhlédneme od lehce podprůměrného umístění ve stabilitě. Podle testérů se vydaří krátké a střední oblouky lehce a hravě, jízda je harmonická a vyžaduje málo síly. Více: www.rossignol.com Dynastar Omeglass

Pro milovníky krátkých oblouků doporučují testéři model Omeglass. Na to poukazuje i velmi dobré hodnocení v klíčových proměnných vitalita/živost a carve-faktor. Slabiny se však projevují v bodě všestrannost, a tedy i v pohledu na variabilní změnu rádiusu. Chválený je pro svou stabilitu při vyšších rychlostech. Pokud by byl živější, umístil by se v této kategorii úplně vpředu. Více: www.dynastar.cz Fischer RC4 WC SC Flowflex V pěti ze šesti proměnných leží model RC4 WC SC Flowflex nad průměrem kategorie, jen co se týče všestrannosti se umístil pod středovou hodnotou. To vede k tomu, že není na předních příčkách. Testéři popisují tento model jako vysoce sportovní, dravý, co upřednostňuje silovou jízdu. Krátké oblouky vyžadují sílu a techniku, zato střední se daří hravě. Více: www.fischer-ski.cz Head WC iSL SW SP 13 Pokud má model WC iSL SW SP 13 slabé stránky, pak je to podprůměrné hodnocení v proměnné všestrannost. Jinak bodují tyto lyže spolehlivě a nadprůměrně. Testéři vidí silné stránky modelu ve středních rádiusech a harmonických jízdních vlastnostech. Záhodné by bylo více živosti a dravosti při krátkých obloucích. Při vyšších rychlostech by pomohla dobrá technika a síla. Více: www.head.cz Nordica Dobermann pro SL XBi Alu Podle výpovědi testérů je potřeba síly, aby byl model Dobermann pro GS XBi Alu přitlačen ke stopě. Pokud se to ale povede, jede lyže jako na kolejích po své ose. Dobré hodnoty lyže v klíčových proměnných zdůrazňují potenciál této lyže. V proměnné všestrannost je však hodnocena pod průměrem, jinak by se umístila lépe. Testéři doporučují tuto lyži sportovně a technicky zdatným lyžařům. Více: www.nordica.cz Dynamic VR 27S

U modelu VR 27S je zřejmé, že nestačí jen dobré hodnocení v klíčových proměnných k tomu, aby byla zajištěna špičková pozice v hodnocení kategorie. Méně dobré hodnocení v proměnných všestrannost a stabilita v rychlosti stahují tuto lyži dolů. Testéři doporučují tyto lyže těžším, technicky zdatným lyžařům pro krátké oblouky a rychlou změnu hran spíš než pro rychlé dlouze tažené oblouky. Více: www.amersports.cz Kästle RX

Comeback lyží Kästle se tu nevydařil tak jako v jiných kategoriích. Tento model nenabral dostatek bodů v klíčových proměnných a umístil se pod průměrem i v proměnných hranění a všestrannost. Široký střed lyže mu ubírá na živosti. Zato přesvědčí při středních

a dlouhých obloucích. Odtud také pochází výrazně lepší hodnocení stejného modelu v kategorii high performance medium turn. Více: www.kaestle-ski.com Hart Javelin SL Model Javelin SL nezvládá zabodovat ani v jedné klíčové proměnné. Také v dalších třech proměnných se pohybuje pod středovými hodnotami. Jen v podřadné proměnné komfort boduje nad průměrem. Testéři v něm spatřují lyže pro delší rádiusy a harmonické oblouky s tendencí k allround lyži.

