Drahokam v lyžařských mapách: u Innsbrucku vzniklo středisko Ski Juwel

JAK SE TAM DOSTAT

Nejrychlejší cesta z Prahy vede přes Mnichov, Kufstein a po inntalské dálnici směřující na Innsbruck. Pokud chcete ušetřit za dálniční známku v Rakousku, dá se sjet na posledním výjezdu na německém území (Exit 60-Kiefersfelden) a posledních 35 km dojet po místních silnicích. Jízda se tím prodlouží asi o dvacet minut. Z jihu Čech a z Moravy se vyplatí cestovat přes Salcburk.

SKIPASY

Jednodenní v hlavní sezoně 39 eur (asi 980 Kč), děti do 15 let platí polovinu. Do 21. prosince a pak znovu od 23. března platí mimosezonní ceny s jednodenním skipasem za 35,50 eura.

UŽITEČNÉ WEBY

www.skijuwel.com

www.alpbachtal.at (včetně české verze)

www.tyrolsko.cz