Skeptický ekolog: Ropa nikdy nedojde a svět je krásný

Rozhovor s Bjornem Lomborgem

Není dobré strašit lidi budoucností, protože se lidstvo vcelku má čím dál lépe, říká "skeptický ekolog" Bjorn Lomborg. Ale měnily by se věci k lepšímu bez jisté dávky obav z budoucnosti? Na to jsme se ptali Lomborga při jeho pražské návštěvě.

* Udělalo by se tolik pro zlepšení čistoty ovzduší, ochranu přírody, kdyby se lidé nebáli ekologické katastrofy?

Když vytváříme katastrofické scénáře, mnohé věci se zlepší jednoduše proto, že se jim dostane politické pozornosti, ale jiné, možná důležitější však naopak zůstanou ležet bez povšimnutí. Jako tsunami v roce 2004. Jaké mediální pozornosti se této katastrofě dostalo! Kolik stál varovný systém v jihovýchodní Asii! Přitom na jiných místech zemře stejný počet lidí - tři sta tisíc - každý druhý měsíc na léčitelné infekční nemoci. Jde o to, na jaký problém se upře pozornost světa a jaký zůstane stát ve stínu a bez povšimnutí.

* Jaké priority má podle vás mít Evropa?

Studii pro Evropu a její životní prostředí ještě nemáme dokončenou, ale můj soukromý názor je, že problémem čílo jedna by mělo být znečištění vzduchu. Každá evropská země však bude jistě mít své vlastní priority. Kvalitu vod, jiná záchranu lesů, přírody.

* A co děláte pro životní prostředí na prvním místě vy sám?

Nikdy jsem nevlastnil auto, mám jen kolo. Ale uznávám, že je to zčásti tím, kde žiji. Dánsko je zemí bicyklů, máme dobrý systém veřejné dopravy - a navíc extrémně velké daně na auta. Tím chci říci, že vztah k životnímu prostředí nemá být jen morálním rozhodnutím, ale také rozhodnutím ekonomickým. U nás je snadné mít kolo a těžké mít auto.

Stejně se rozhodujeme, zda pořídit šetřič vody na toaletě, zda nosit papír do zvláštního kontejneru. Já nosím - jakkoli sporně se na recyklaci dívám, ale zdůrazňuji: péče o životní prostředí nesmí být věcí toho, zda jsem dobrý člověk. Je lepší žít ve společnosti, kde je snazší chovat se jako dobrý člověk.

* Nejste prognostik, ale o budoucnosti jistě přemýšlíte. Jak podle vás bude vypadat svět za sto let?

To si netroufám říci. V roce 1893 se ptali 73 amerických osobností, jak bude svět vypadat za sto let. Dnes je znovuvydání knihy Today Then docela k popukání. Někteří vědci se velice mýlili, někteří měli docela dobrý odhad - ale, podotýkám, žádný z nich nemluvil o globálním oteplení.

Ani nejlepší modely, které máme dnes k dispozici, nám nedávají přesnou odpověď, ale jen tu nejlepší možnou předpověď budoucnosti. Neznamená to, že všechny kroky, které uděláme, budou správné, ale alespoň si musíme být jisti, že děláme to nejlepší možné.

* Říkáte, že lidstvo se má čím dál lépe. Ale je také šťastnější?

Víte, my už si můžeme klást i tyto otázky. V Nigérii se pořád musí ptát: Mám co jíst?