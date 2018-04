Devět lidí z deseti by zakázalo sklápění sedadel v letadle

Mnozí jste nejspíš někdy zažili nepříjemný pocit, kdy si soused před vámi v letadle sklopil nečekaně sedadlo. V té chvíli přemýšlíte, zda to vaše kolena vydrží, kde si vynahradit ten ztracený kousek místa v již tak hodně těsném prostoru, případně jak si skoro nerozbít bradu o váš rozložený stoleček, který máte téměř v obličeji... Sklopení sedadla, zvlášť bez varování a zdvořilého dovolení, pak bývá častým předmětem sporů.

Anketa mezi 1 000 cestujícími na webu agentury Scyscanner ukázala, že drtivá většina lidí by se se sklopnými sedadly bez lítosti rozloučila, napsal britský Telegraph.

Největší sobci jsou muži kolem 35, nejohleduplnější mladé ženy

Anketu hodnotila psycholožka Becky Spelmanová ze soukromé kliniky v Londýně. Podle ní existují dva typy pasažérů - altruisté, kteří berou ohled na ostatní, a sobci, kteří se bez ohledu na druhé snaží pro sebe zvýšit pohodlí.

Výsledky ankety ukázaly, že většina lidí se během letu chová sobecky. Sedmdesát procent cestujících se totiž přiznalo, že při sklápění sedadla jednají sobecky s ohledem na své pohodlí a že by si sedadlo klidně sklopili i v situaci, kdy by za nimi seděla těhotná žena. Dalších 80 procent lidí připustilo, že by nehleděli na to, zda za nimi sedí někdo starý nebo nemocný.

Rovněž se zjistilo, že nejohleduplnějšími cestujícími mezi lidmi, kteří si sedadlo sklápějí, jsou mladé ženy mezi 18 a 24 lety. Největší sobci se pak naopak rekrutují z mužů kolem 35 let.

Podobná anketa, která proběhla na webu CabinCrew.com, potvrdila, že více než 60 procent palubního personálu zažilo někdy na mezinárodních letech hádky mezi pasažéry právě kvůli sklopenému sedadlu.

Zakázali byste sklápění sedadel v letadle? celkem hlasů: 3899