Skanzen předvede lidová řemesla

Ve skanzenu budou návštěvníkům představována klasická řemesla, mezi nimi i košíkářství.

Jak vypadá práce provazníka, svíčkaře nebo šindeláře? Co všechno umí s kusem kůže švec nebo sedlář? To a mnoho dalších zajímavostí se mohou dozvědět návštěvníci kouřimského skanzenu, kde se v sobotu 26. srpna koná od deseti do osmnácti hodin již třetí ročník Dne lidových řemesel. Regionálnímu muzeu v Kolíně se letos podařilo zajistit plných čtyřicet řemeslníků, kteří budou ve skanzenu lidových staveb předvádět krásu původních a dnes již téměř zcela zapomenutých způsobů výroby nástrojů, nářadí a uměleckých předmětů. "Náš cíl je předvést všechna základní lidová řemesla v jejich původním prostředí a ukázat lidem, jaký vlastně byl běžný život na vesnici. Skanzeny lidových staveb jsou jedno z mála míst, kam tato řemesla skutečně patří," říká etnograf kolínského regionálního muzea Dalibor Hobl. Ukázky starých řemesel nejsou v Kouřimi novinkou. Již dříve se zde konaly například kovářské dny, ale od roku 1997 se muzeum snaží předvést tradiční lidová řemesla v celé šíři. Při práci v jednotlivých chalupách a stáncích tak letos bude možné vidět řadu řemeslníků od ševce, kováře, řezbáře, hrnčíře, perníkáře, hračkaře až po pletače bičů, tkalce, kameníka, cihláře, šindeláře a mnoho dalších. Chybět nebudou ani ukázky lidové tvorby, například výroba slaměných předmětů, ošatek, velikonočních kraslic či malování na sklo. Textilní tvorba zde bude zastoupena nejen několika druhy krajkářství, ale rovněž i nepříliš známými lidovými technikami, jako jsou zapiastky nebo korsienkování. Většinu z výrobků si budou moci návštěvníci také přímo na místě koupit. Při výčtu neobvyklých řemesel je jasné, že sehnat takové množství lidí je dost složité. "Někteří řemeslníci se nám hlásí sami, jiné kontaktujeme na různých podobných akcích, které pravidelně objíždíme. Nějakou dobu to trvalo, ale dnes už máme početnou kartotéku lidí, kteří se těmito činnostmi zabývají," vysvětluje Hobl. K pořádání podobných přehlídek vedla muzeum hlavně snaha o přilákání návštěvníků. Kouřimský skanzen byl totiž v sedmdesátých a osmdesátých letech téměř zapomenutým místem bez zájmu veřejnosti. V posledním desetiletí se však tento trend změnil, o čemž svědčí i tři tisícovky návštěvníků, kteří den řemesel zhlédli vloni. Ten letošní by navíc měl být ještě zpestřený o ukázku sokolnického výcviku, vystoupení dětského národopisného souboru Lučinka z Prahy a hudební doprovod kapel Tomášovka z Kutného Hory a kolínské Veselé dvojky. Po celý den navíc bude v areálu skanzenu zajištěno občerstvení. Další zajímavostí, která bude v sobotu představena, je desetiboká stodola z poloviny sedmnáctého století, podle výzkumu nejstarší dochovaná stavba svého druhu u nás, která pochází z Durdic u Benešova. Jedna z prvních staveb ve skanzenu byla od sedmdesátých let používána jako depozitář a teprve letos se oficiálně představí návštěvníkům, kteří uvnitř najdou malou expozici zemědělského nářadí.