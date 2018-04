Skanzen nabídne rozmanitý program: výstavu, pivní slavnosti i jarmark

Cesta z Olomouce směrem na Mohelnici vede po pohodlné rychlostní silnici. Z auta si ani nestačíte všimnout impozantního Fortu XVII. v Křelově a v hanáckých rovinách snadno přehlédnete i příkazský skanzen - a to jej přitom minete jen o pár desítek metrů.

Takže zpomalte, odbočte na nejbližším sjezdu na Unčovice a přes Mezice a Náklo se vraťte do Příkaz. Tady poznáte nejenom to, jak lidé na Hané žili v minulých staletích, čemu se věnovali a co jim chutnalo, ale také jak vidí život v minulých staletí dnešní návštěvníci.



Venkov očima dětí (a pro děti)

Letošní Velikonoce už v Příkazech nestihnete, ale určitě si vyberete něco z programu na jaro a letní měsíce. Například už v úterý 20. května začíná výstava Hanácký venkov, která vám představí skanzen a jeho okolí ve výtvarných dílech dětí z olomoucké Základní umělecké školy M. Stibora.

Ve čtvrtek 22. května si v rámci vzdělávacího programu Mistr a žák, zaměřeného na výuku tradičních řemesel a jejich propojení se současností, můžete vyzkoušet pletení košíků a drátování, v červnu pak bude skanzen patřit zase rozmanitým dětským řemeslným kurzům. Výsledky si prohlédnete například na tradičním řemeslném jarmárku, který se koná v neděli 8. června v odpoledních hodinách.

Skanzen Příkazy každý rok pořádá kurzy řemesel pro děti i dospělé.

Pozvánka na domácí pivo "ze skanzenu"

Kromě starých špaletových stodol a typického hanáckého statku je součástí skanzenu také hospůdka U Berana. Na čepu tu mají pivo Poutník z pivovaru v Pelhřimově anebo pivo z minipivovaru Melichárek v nedaleké Horce nad Moravou. Právě kolem piva se točí další dva programy.

V sobotu 7. června se ve skanzenu konají Dny Horeckého piva a přibližně o měsíc později, v sobotu 19. července, můžete být u toho, až se tu bude pivo vařit přímo před očima návštěvníků.

Ve skanzenu se vaří a ochutnává pivo – u toho byste neměli chybět.

Svou práci tu tradičně každý rok předvádí Petr Melichárek, majitel stejnojmenného minipivovaru. Pokud patříte k milovníkům piva či vaření piva v domácích podmínkách, dozvíte se spousty užitečných rad a uvidíte i názorné ukázky pracovních postupů. A o měsíc později na srpnových Tvarůžkových hodech už můžete právě tohle pivo, vyrobené přímo v Příkazech, také ochutnat.



Na cestách střední Moravou

Prohlídka skanzenu vám příliš času nezabere, protože se vlastně jedná o jediné, byť rozlehlé, staré selské stavení se zahradami a několika stodolami. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin a průvodce bývá k dispozici vždy v celou hodinu.

Litovelské Pomoraví je oblíbeným místem vodáků.

Nemusíte si lámat hlavu, kam se vydat dál, v okolí je spousta dalších zajímavých míst. Severně odtud se v meandrech klikatí řeka Morava, kterou můžete prozkoumávat při dobrodružných plavbách na raftech, jen o několik kilometrů dál leží Mladečské jeskyně, Javoříčské jeskyně nebo pohádkový hrad Bouzov. A pokud ve vás návštěva skanzenu probudí chuť na něco jedinečného, vydejte se do Loštic - kromě Muzea olomouckých tvarůžků tu totiž objevíte originální Tvarůžkovou cukrárnu.