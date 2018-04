Skanzen má lákat turisty

10:33 , aktualizováno 10:33

Třebechovice chtějí co nejvíce urychlit výstavbu skanzenu lidové architektury v Krňovicích, který by měl do města a okolí přilákat více turistů. Proto pospíchají se schválením změny územního plánu. Nový skanzen přitom bude jediným muzeem lidové architektury v kraji. "Do Třebechovic přijíždí ročně asi šedesát tisíc turistů, které láká hlavně Proboštův betlém a po jeho prohlídce odjedou. Chceme jim proto nabídnout celodenní program, do kterého by mohla patřit návštěva skanzenu, koupaliště s minigolfem a dalšími sportovišti," plánuje starosta Jiří Němec.