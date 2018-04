Skandál na účet daňových poplatníků

Sheila Fraserová svým vystoupením šokovala. Mnoho Kanaďanů trpí totiž hlubokou deziluzí o federální vládě. K předloženým faktům prohlásila, že vláda ztratila kontrolu nad státními (daňovými) příjmy a výdaji. Není bez zajímavosti, že naprostá většina nedostatků a nedbalosti, na které generální auditorka upozornila, byla kopií stížností předchůdce Fraserové Denise Desaultelse, působícího ve funkci generálního auditora posledních deset let.



"Tyto věci nejsou ničím novým," prohlásila revizorka, "můj úřad na zmíněné problémy upozorňoval mnoho let. Má-li vláda lépe fungovat, musí se zajistit náprava a zlepšit funkčnost ve všech zainteresovaných úřadech." Fraserová potvrdila skutečnost, na kterou skeptici upozorňovali už od loňské volební kampaně, kdy byl celý plán na zefektivnění spotřeby energie premiérem Chretienem s velkou fanfárou představen. Opoziční strany, jakož i mnozí zasvěcení odborníci upozorňovali na silnou iluzornost celého projektu a varovali, že další - rozumějme liberální - fiasko je za dveřmi. Jak se ukázalo, měli pravdu.



Nic naplat, Chretien vyhrál po třetí za sebou volby a podobným trivialitám byla znovu dána zelená. Další mnohomiliónové částky byly podle Fraserové proplýtvány v armádě, kde kvůli nedostatkům financí armáda nebyla schopna udržet v provozu značnou část techniky. Přes četná (ale marná) upozorňování velitelů, že armáda potřebuje finanční dotaci, museli vojáci nakonec nechat zrezivět a posléze vyhodit mnoho kusů těžkých nákladních automobilů a obrněné techniky. Není divu, že morálka v armádě, způsobená zmíněnou necitelností vlády, je velmi nízká (viz. článek "Žalostný stav kanadské armády").



Největší ironií kanadské politiky je ovšem fakt, že Jean Chretien má rok po federálních volbách téměř 60procentní podporu voličů, kteří prohlásili, že se domnívají, že premiér dělá ve své funkci dobrou práci. 51 procent se vyjádřilo, že by Chretiena volilo znovu, což by premiérovi a jeho levicovým liberálům fakticky zajistilo volební vítězství a většinu křesel ve federálním parlamentu.



Je to neuvěřitelné. Po všech finančních machinacích, z nichž jich je jen v Chretienově volebním distriktu v současné době 24 ve vyšetřování, po skandálním vystoupení premiéra po událostech 11. září, po devastaci zdravotnictví a armády, se voličům dosud neotevřely oči. Je to jistě vlivem ještě stále dobré ekonomické situace a mezi sebou se hašteřících opozičních stran ve federálním parlamentu. Nic však netrvá věčně a nám, kdo tady žijeme, nezbývá, než doufat, že devastační arogance levicové federální vlády nebude už moc dlouho trvat.



Pravicový opoziční lídr Stockwell Day (Kanadská aliance) se k znepokojivé zprávě generální auditorky vyjádřil velice rozhořčeně a doslova řekl, že celý plán vyplácení slev za otop byl připraven za jediným účelem - koupit volební hlasy. Dále prohlásil, že pokud by Chretien pracoval v privátním finančním úřadu, byl by za něco podobného na hodinu propuštěn. Na adresu vládních levicových liberálů dodal, že: "...je to skupina nejhorších finančních manažérů, jakou kdy v souvislosti s promrháním peněz kanadská veřejnost viděla." K tomuto velmi výstižnému a pravdivému výroku není třeba už nic dodávat...



