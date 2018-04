Skály v Jizerských horách “žerou” horolezcům prsty

Od Medarda hodně pršelo. Pískovcové skalní věže jsou stále vlhké a nedá se tedy na ně lézt. Co tedy mohou dělat horolezci? Vyrazit do Jizerských hor! Ne že by tam nebylo mokro, právě naopak. V horách prší více a častěji než v rovinách pod nimi, ale na hřebenech stojí impozantní žulové věže. Na rozdíl od měkkých pískovcových sestřiček jim nevadí, že se na ně leze i ve vlhku. Navíc ihned po dešti díky silný větrům rychle vysychají.