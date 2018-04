Skalní město kousek od hranic. Dokonale fotogenický Bielatal

Výlet můžeme pojmout jako celodenní procházku po skalních vyhlídkách, za dobrého počasí lze tuto oblast bez problémů projet i na kole. Pokud to ještě stihnete, užijete si nádherných barev podzimního listí, kontrastujících s černými pískovcovými věžemi.

Vyhlídka Grenzplatte

Výlet zahájíme v Ostrově, malé osadě s několika rekreačními domky, restaurací a hotelem, ležící těsně u česko-německé hranice. Tady můžeme zaparkovat auto a vydat se do skal.

Naše procházka vede z Ostrova po lesní silničce směrem k hranicím a cílem je jedna z nejhezčích vyhlídek v oblasti, Grenzplatte. Cesta k ní je ale trochu komplikovaná – nejprve musíme dojít k hraničním kamenům a podél nich postupovat vlevo, tedy západním směrem. Uprostřed prudkého výšvihu se pod skálou k hranici přimyká žlutě značená německá stezka, po které vystoupáme na náhorní plato a dojdeme na rozcestí s červenou značkou. Tady se dáme doprava a po chvilce staneme na vyhlídce.

Pod sebou máme údolí Bielatal s vystupujícími věžemi, vesnici Ostrov a přes údolí můžeme spatřit nezaměnitelnou siluetu Sněžníku.

Herkulovy sloupy

Může se hodit Ubytování

Několik hotelů a penzionů najdeme přímo v Ostrově, případně v nedalekém Sněžníku. Ubytování lze zajistit i v saském Ottomühle. Doprava

Ideálně autem, parkování v Ostrově je bezplatné. Pro prohlídku věží v okolí Ottomühle je nejlepší přejet přes hraniční přechod Petrovice a zaparkovat přímo před Ottomühle na placeném parkovišti.

Podle nálady můžeme dále postupovat po hraně skal nebo po červeně značené stezce do německé osady Ottomühle. Tady se můžeme občerstvit v restauraci nebo si dát horký svařák v bufetu u silnice.

Pokračujeme od centra osady po silnici asi 500 metrů, až najdeme žlutou značku vedoucí do skalního města na východní straně údolí. Šipka nás po 15 minutách zavede k výrazným skalám Herkulessäule neboli k Herkulovým sloupům.

Bizarní a poněkud šikmo stojící sloupy nelze přehlédnout a nejlepší pohled na ně je z vyhlídky na severní straně skal; labyrintem skal vás k ní dovede železné zábradlí. Herkulovy sloupy byly známou turistickou atrakcí již v 19. století a i dnes přitahují spoustu návštěvníků saského pohraničí a jsou lákadlem pro mnoho horolezců.

Zpět do Ottomühle můžeme jít po horní hraně skal a na několika vyhlídkách se pokochat pohledem na osadu a zalesněné údolí. Stezka potom opět prudce spadne ke křižovatce a restauraci v Ottomühle.

CHKO Labské pískovce, pohled na Ottomühle CHKO Labské pískovce, oblast vyhledávají horolezci.

Zpět do Ostrova

Pro návrat do Ostrova můžeme zvolit širokou lesní cestu vinoucí se údolím potoka Biela. Pokud by vám poslední čtyři kilometry připadaly nudné, můžete si kousek za Ottomühle "odskočit" na lesní pěšinu vlevo do skal. Najdete tu další zajímavá zákoutí či přírodní amfiteátry z pískovcových věží.

modrá šipka: Ostrov, červená šipka: osada Ottomühle

Přímo nad domy se zvedají takzvané Ostrovské skály. Pokud máme čas a energii, můžeme na některou z nich vylézt a pokochat se vyhlídkou na Ostrov a okolní krajinu.

Výlet dlouhý asi 12 kilometrů můžeme zakončit v Ostrově a kdo má ještě sílu, může odtud dojít po červené značce do mnohem známějších Tiských stěn.