Skalní města a opevněný hrad Oybin. Objevte krásu Lužických hor

Okolí hradu přímo vybízí k pěším výletům do labyrintů pískovcových skal nebo k cyklistickému okruhu po česko-saském pohraničí. Na německé straně najdeme dvě skalní města, jež se téměř dotýkají hranice. Jedno doslova obkružuje vlastní Oybin, druhé najdeme poblíže nedalekého městečka Kurort Jonsdorf.

Přidáme-li nádhernou kulisu Lužických hor a otevřený Schengenský prostor, nabízí se nám bezpočet možností přeshraničních túr nebo cyklistických okruhů.

Nejlépe opevněný hrad



Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin (česky též Ojvín) je asi největší turistickou atrakcí Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice. Monumentální komplex hradu a kláštera stojí na vrcholu mohutného pískovcového kužele, který se vypíná více než sto metrů nad údolím s lázeňským letoviskem Kurort Oybin.

Skalní masiv Oybin, vlevo vrchol Hvozd

I český historik Bohuslav Balbín byl ohromen položením hradu na vrcholu skály: "Soudím, že jsem ve svém životě ještě nikdy neviděl přírodou takto opevněné místo, které se sestává z takové kamenné masy, že nemůže být přemoženo ani podminováním a jinými prostředky dnešního vojenského umění, ani rourami a píšťalami naplněnými střelným prachem."

Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy s Lužicí. V roce 1369 založil Karel IV. na Oybinu klášter Celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně. Za velké bouře r. 1577 byl klášter a hrad zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a zříceniny pomalu chátraly, takže dnes jsou k vidění v podstatě už jen ruiny.

Malebné domky v centru Kurort Oybin

Dokonalá architektura

Výchozím bodem je informační středisko v městečku Kurort Oybin. Zde začínají schody ve skále a vedou až k první hradní bráně. Po zaplacení vstupného obdržíte plánek celého komplexu, který mají i v češtině, a můžete se samostatně vydat na prohlídku. Vzhledem k rozlehlosti celého areálu doporučujeme vyhradit si alespoň 2 hodiny času.

Dochované okno hradního paláce Monumentální zřícenina hradního kostela

Jedním z prvních zastavení jsou ruiny zdí císařského paláce, postavené z obrovských pískovcových kvádrů. Výhledy z hradních oken musely být vskutku monumentální, hradní výspa nabízí téměř kruhové panorama od vrcholu Hvozd na jihu až po město Žitavu (Zittau) na severovýchodě. U hradních zdí také najdeme muzeum.

Těsně přiléhající zřícenina klášterního kostela ze 2. poloviny 14. století je asi vrcholem prohlídky co do architektury a stavebního umu. Stavba je částečně vytesaná do skály a úchvatně působí zejména velká klenutá okna. Doporučujeme nepřehlédnout vstup na točité schodiště, vedoucí na vyhlídkovou terasu s kruhovým rozhledem.

Celkový pohled na hrad a klášter Oybin

V zadní části komplexu potom najdeme zajímavý hřbitov, vodní nádrž vytesanou ve skále a také vyhlídkovou restauraci postavenou ve švýcarském stylu. Celý areál obchází také několik pěších stezek, místy vetknutých do skal, které nabízejí zastavení s výhledy na okolí i hrad.

Pěšky skalními městy



Pokud máte dostatek času, rozhodně doporučujeme kombinaci prohlídky hradu a procházky po okolních skalách. Přímo od nádraží se můžeme vydat po červené na vyhlídkový vrchol Töpfer (k nedaleké stejnojmenné restauraci jezdí také jakýsi výletní vláček). Navazující skalní masiv Brandhohe ležící na jih od městečka s mnoha výhledy na hrad je nejlépe přístupný z nedalekého Lűckendorfu, kam se můžeme přesunout autem.

Když se vydáme směrem na západ, dovede nás červená značka do městečka Kurort Jonsdorf s přilehlým skalním městem a rezervací Jonsdorfer Felsenstadt. Kromě několika pěkných vyhlídek do Podluží a na vrchol Luže tu najdeme také miniaturní podobu našich varhan u Kamenického Šenova.

Přechod můžeme zakončit návštěvou Krkavčího kamene, zajímavého skalního útvaru ležícího téměř přesně na hranici, a odtud sestoupit do Dolní Světlé.Pěší alternativou může být výstup na vrchol Hvozd (Hochwald) s rozhlednou a chatou na německé straně.

Projeďte se na kole



Zachované lesní asfaltky na české straně a četné cyklostezky na straně německé dávají spoustu možností pro poznávání okolí ze sedla bicyklu. Výchozím bodem výletu může být například Jablonné v Podještědí, odkud se vydáme po zelené značce vedoucí podél rybníků a Panenského potoka na zámek Lemberk.

cyklistika ve skalních městech

Cestou se můžeme ještě osvěžit z pramene Svaté Zdislavy a pokračovat do Petrovic. Zde se napojíme na červenou značku a pojedeme lesem po úbočí Hvozdu až na hranici nedaleko Oybinu.

Nazpátek můžeme vystoupat zpět k hranici u vesnice Hain a přes Krompach a Heřmanice v Podještědí dojet zpět do Jablonného. Trochu delší varianta návratu povede do Jonsdorfu, přes takzvanou Celnici k chatě pod Luží s možnou odbočkou na nejvyšší vrchol Lužických hor a návrat tamtéž přes Mařenice a Heřmanice.