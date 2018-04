Skalní hrady Jeseníků pro nejskalnější tuláky

Může se hodit Jak se tam dostat

Jako východisko do popisované oblasti může posloužit buď Vrbno pod Pradědem anebo Rejvíz, spojení hromadnou dopravou je v obou případech zdlouhavé a komplikované. Vlakem se dostanete do Vrbna lokálkou z Milotic nad Opavou na trati Olomouc – Opava. Autobusem z Bruntálu, Jeseníku, Krnova nebo Olomouce. Do Rejvízu jezdí autobusy z Jeseníku. Nejrychlejší cesta autem vede pro většinu českých motoristů přes Olomouc a Bruntál do Vrbna pod Pradědem. Výhodným nástupním místem do nitra hor je osada Bílý Potok, kde lze zaparkovat. Staví tu také dálkové autobusy linky Přerov – Olomouc – Jeseník. Mapy

1 : 50 000 KČT č. 55 – Hrubý Jeseník

Veisenštejn – založil jej patrně na přelomu 13. a 14. století opavský kníže. Sloužil jako celní hrádek na hranici vratislavského biskupství a Moravy. Zanikl pravděpodobně po připojení vratislavského biskupství k českému soustátí za Karla IV. Rabenštejn – tvořil opevněnou pozorovatelnu celnímu hrádku Veisenštejnu a sdílel jeho osudy. Quinburk – založen na přelomu 13. a 14. století při jižní hranici vratislavského biskupství. Opuštěn byl již ve 14. století, patrně ze stejného důvodu jako Veisenštejn (viz výše).

Koberštejn – v písemných zprávách je uváděn poprvé v roce 1687 a to již jako pustý. Keramické střepy datují jeho počátek do přelomu 13. a 14. století. Měl asi podobnou funkci a osudy jako výše uvedené zříceniny.