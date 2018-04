Sjezdovky na Vysočině: čekání na sníh

"Pokusíme se ještě dobudovat zařízení pro umělé zasněžování, rádi bychom to do konce prosince stihli. Na provoz vleku to ale stejně velký vliv nemá." Ve Svratce bývá v sezoně vlek v provozu celý týden od rána do večera. "Když je zájem, tak to klidně protáhneme i déle, často až do pozdních večerních hodin," povídá Chlubna. K tomu však dojde nejdříve za necelý měsíc.

To o několik kilometrů jihovýchodněji, v Novém Městě na Moravě, tradiční baště lyžování na Vysočině, mají momentálně už ze sedmdesáti procent zasněžený svah sjezdovky na Harusově kopci. "A jakmile se nám podaří kopec dosněžit celý, jsme připraveni sjezdovku okamžitě spustit. A kdyby se to povedlo už teď do soboty, pak začneme jezdit třeba hned o víkendu," sdělil ředitel Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě Petr Honzl. "Muselo by však alespoň dva dny mrznout, abychom mohli děly vytvořit nový umělý sníh," upozornil Honzl.

V Novém Městě se reálně uvažuje také o vybudování druhé sjezdovky. "Jednáme o tom ve spolupráci s městským úřadem," potvrdil Honzl. "Čekáme teď na schválení územního plánu, k čemuž by mělo dojít v lednu. Pak budeme okamžitě jednat o vykoupení pozemků a přistoupíme k realizaci stavby, kde byl Sportovní klub společníkem." Pokud vše vyjde podle představ a plánů, nová sjezdovka na severnějším svahu Harusova kopce by měla být dokončena v roce 2003. Kolem stávající oblíbené sjezdovky v Novém Městě byly před nastávající sezonou rozšířeny prostory pro občerstvení, došlo i k dalším úpravám. Parkování je zdarma.

Ve srovnání s poslední zimou by návštěvníky Harusova kopce nemělo nic překvapit. Žádné převratné změny by neměli během sezony pocítit ani lyžaři na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. "Ve srovnání s minulým rokem ale už máme hotové zařízení pro umělé zasněžování," sdělil vedoucí místního lyžařského klubu František Procházka. "Očekáváme, že když bude čtrnáct dní mrznout, tak bychom jeden víkend před Vánocemi mohli zahájit provoz na sjezdovce," poznamenal Procházka.

Na Jalovci u Třebíče přes léto připravili na začátek zimní sezonu zbrusu nový vlek. "Je to vlek pro děti, dlouhý dvě stě padesát metrů," potvrzuje Petr Molák, majitel lyžařského střediska. "Letos bude právě u tohoto menšího vleku i umělé osvětlení." Pouze několik 'kosmetických' úprav prodělala sjezdovka na Čeřínku. "Vyměnili jsme převodovku, čímž se výrazně snížila hlučnost, kompletně zrenovované je také zabezpečovací zařízení," prozradil Bedřich Hloch z místního lyžařského klubu.

"Pokud bude dostatek sněhu, tak budeme udržovat i běžecké stopy. Čistili jsme lesy, aby se dalo bez problémů projet technikou, a tak minimálně kolem dvaceti kilometrů stop by se mělo udržovat." Pro příští sezonu plánují na Čeřínku i umělé zasněžování sjezdovky. "Dokonce už jsme udělali sondu na vodní nádrž, protože musíme vybudovat doslova rybník, kde budeme kumulovat vodu. Příští rok by se mělo všechno dokončit," prozradil Hloch.





SJEZDOVKY NA VYSOČINĚ

BRTNICE - provozní doba: pracovní dny 10.00 - 19.00, víkend 9.30 - 20.00, délka sjezdovky: 360 m, kapacita vleku: 520 osob za hodinu, parkoviště: dostačující přímo u areálu sjzdeovky, občerstvení: bufet, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 066/7571711, 066/7571727 (oba obecní úřad)



ČEŘÍNEK - provozní doba: úterý, středa, čtvrtek a pátek 16.00 - 20.00, sobota 9.00 - 20.00, neděle 9.00 - 16.00, cena: dospělí - 6 Kč, děti 4Kč (turniket), délka sjezdovky: 600 m, převýšení: 90 metrů, kapacita vleku: 700 osob za hodinu, parkoviště: u horní stanice vleku 50 aut, v dolní části 30 aut, občerstvení: turistická chata, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0603/164381 (p. Hloch)

LUKA NAD JIHLAVOU - provozní doba: 9.00 - 21.00, délka sjezdovky: 560, 620, 800 m, kapacita vleku: 850 osob za hodinu, parkoviště: pod vlekem, občerstvení: v chatě, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 066/7219495, 0603/428036 (pí. Vaňková)

MRÁKOTÍN U TELČE - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 20.00, víkend 9.00 - 20.00, cena: dospělí 60 Kč za 15 jízd, děti 45 za 15 jízd, délka sjezdovky: 350 m, kapacita vleku (k dispozici jsou dva): 400 osob za hodinu, parkoviště: přímo u sjezdovky, občerstvení: bufet, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 066/7317542

Havlíčkobrodsko

MELECHOV U LEDČE NAD SÁZAVOU - provozní doba: středa 15.00 - 16.00, víkend 9.30 - 16.00, cena: dospělí 5 Kč za 1 jízdu, děti 3 Kč, půldenní permanentka 50 Kč, půldenní permanentka pro děti 30 Kč, délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleku: 200 osob za hodinu, parkoviště: 400 m od vleku, občerstvení: bufet, umělé osvětlení: ne, kontaktní telefon: 0452/621947 (p. Šrutka)

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 19.00, víkend 9.00 - 19.00 (po dohodě s provozovatelem je možno vlek zprovoznit i mimo uvedenou dobu), cena: dospělí 50 Kč za 10 jízd, děti 40 Kč za 10 jízd, délka sjezdovky: 480 m, kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkoviště: 80 aut, občerstvení: bufet, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0602/843456 (p. Kaiser), 0451/452 320, 0604/360953 (p. Pejchar), internetové stránky: http://kadlecak.hyperlink.cz/

VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 19.00, víkend 9.00 - 19.00, cena: velký vlek - 50 Kč za 10 jízd, malý vlek - 30 Kč za 10 jízd, délka sjezdovek: 400 a 250 m, kapacita vleků: 300 osob za hodinu, parkoviště: pod vlekem a u turistické chaty v obci (300 m od sjezdovky), občerstvení: bufet, osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0603/180288 (p. Havel), 0603/745015 (p. Charvát)

Pelhřimovsko

ANTONKA U KAMENICE NAD LIPOU - provozní doba: pracovní dny 17.00 - 19.00, víkend 13.00 - 17.00, cena: dospělí 2,50 Kč za 1 jízdu, délka sjezdovky: 240 m, parkoviště: ano, občerstvení: v obci, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0364/432933 (p. Pechek)

KŘEŠÍN U LUKAVCE - provozní doba: pátek od 15.00, víkend od 9.00, cena: dospělí 30 Kč za hodinu, děti 20 Kč za hodinu, délka sjezdovky: 250 m, kapacita vleku: 150 osob za hodinu, parkoviště: 300 metrů od vleku, občerstvení: v obci, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0365/498055 (p. Folejtar)

Třebíčsko

ČÍCHOV - JALOVEC - provozní doba: pracovní dny od 15.00, víkend 9.00 - 16.00 (v případě zájmu i mimo stanovenou provozní dobu), délka sjezdovky: 600 m, kapacita vleku: 650 lidí za hodinu, parkoviště: 150 m od vleku, občerstvení: restaurace, umělé osvětlení: pouze na malém vleku, kontaktní telefon: 0618/870276 (p. Molák)

KNĚŽICE - RYCHLOV - provozní doba: pátek 15.00 - 17.30, víkend 9.30 - 17.00 (pro více než deset zájemců i mimo provozní dobu), cena: dospělí 20 Kč za 7 jízd, délka sjezdovky: 350 m, 1 trať pro skateboardy, parkoviště: u vleku, občerstvení: chata, umělé osvětlení: ne, kontaktní telefon: 0618/885534

ŽELETAVA - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 18.00, víkend 9.00 - 18.00, cena: dospělí 30 Kč za 10 jízd, děti 15 Kč za 10 jízd, délka sjezdovky: 200 m, kapacita vleku: 480 lidí osob za hodinu, parkoviště: přímo u vleku, občerstvení: ne, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0617/470100 (obecní úřad), 0617/470119 (p. Janoušek)

Žďársko

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 16.00 - 19.00, víkend 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, cena: dospělí 40 Kč za 10 jízd, děti 40 Kč za 12 jízd, délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleku: 200 osob za hodinu, parkoviště: 10 - 12 aut přímo pod vlekem, ostatní poblíž, občerstvení: na náměstí (přibližně 500 m od areálu sjezdovky), umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0505/550423 (p. Ludvík)

DALEČÍN - provozní doba: pracovní dny 13.30 - 17.00, večer za umělého osvětlení 17.30 - 19.00, víkend 9.00-17.00, 17.30 - 19.00, cena: 6 Kč za 1 jízdu, kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkování: přímo u vleku (s kapacitou přibližně 40 aut), občerstvení: v chatě přímo u vleku, v centru obce restaurace Splávek, kontaktní telefon: 0505/573121, 0505/573126, internetové stránky: http://www.mujweb.cz/sport/dalecin/

KUKLÍK - provozní doba: denně 12.00 - 17.00, cena: dospělí 50 Kč za 10 jízd, délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleku: 300 osob za hodinu, parkoviště: 300 metrů od vleku, občerstvení: chata, umělé osvětlení: ne, kontaktní telefon: 0616/664714, internetové stránky: www.nmnm.cz

MĚŘÍN - provozní doba: pracovní dny 14.30 - 17.00, víkend 13.00 - 17.00, cena: dospělí 2 Kč za 1 jízdu, délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleků: 150 osob za hodinu, parkoviště: přímo u vleku, občerstvení: bufet, kontaktní telefon: 0619/544622 (p. Láznička), 0619/544306 (p. Krejčí)

NEDVĚDICE - provozní doba: denně 9.30 - 16.00, cena: dospělí 5 Kč za jízdu, délka sjezdovek: 300 m, kapacita vleků: 350 osob za hodinu, parkoviště: Nutrie - 40 aut, Kovářová - neomezená, Byšovec - 200 m od vleku, občerstvení: chata na Byšovci, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0505/566106, internetové stránky: http://www.mujweb.cz/sport/nedvedice/

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - provozní doba: pracovní dny 9.00 - 21.00, sobota a neděle 8.00 - 21.00, cena: dospělí 6 - 8 Kč za 1 jízdu, děti 4,70 - 6 Kč za 1 jízdu (záleží na době, turniket), délka sjezdovky: 550 m, kapacita vleku: 600 osob za hodinu, parkoviště: u vleku 400 aut, občerstvení: chata, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0602/522877, internetové stránky: http://sjezdovka.nmnm.cz/

NOVÝ JIMRAMOV - provozní doba: všední dny 13.00 - 16.00, víkend 9.00 - 17.00, cena: dospělí 60 Kč za 12 jízd, délka sjezdovky: 500 m, kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkoviště: 50 m od vleku, občerstvení: bufet, osvětlení: možná ano, kontaktní telefon: 0505/562516 (pí. Sedláčková)

SVRATKA - provozní doba: pracovní dny 9.00 - 18.00 (v případě zájmu možnost prodloužení provozní doby až do pozdních večerních hodin), víkend 9.00 - 21.00, cena: dospělí - 70 Kč za 12 jízd, děti 60 Kč za 12 jízd, lanový vlek - 40 Kč za 12 jízd, délka sjezdovky: 400 m, kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkoviště: u vleku přibližně pro 100 aut, občerstvení: vytápěný bufet, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0616/662707, 0603/574442 (p. Chlubna)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - provozní doba: denně 9.00 - 20.00, cena: dospělí 100 Kč za 16 jízd, délka sjezdovek: 320 m, kapacita vleků: 650 osob za hodina, parkoviště: 200 aut, občerstvení: restaurace, umělé osvětlení: ano, kontaktní telefon: 0619/523458 (skiservis: úterý 16.00 - 18.00, sobota 9.00 - 12.00)

ZUBŘÍ - provozní doba: denně 10.00 - 16.30, cena: lyžaři 5 Kč za 1 jízdu, snowtubing 10 Kč za 1 jízdu, délka sjezdovky: 350 m, kapacita vleku: 200 osob za hodinu, parkoviště: u vleku, občerstvení: bufet, umělé osvětlení: ne, kontaktní telefon: 0616/615578, internetové stránky: www.nmnm.cz



TRHOVÁ KAMENICE - malou sjezdovku mohou využívat lyžaři také v Trhové Kamenici na Vysočině. Je určena spíš pro rodiče s dětmi, které se učí lyžovat nebo pro začínající snowboardisty. "Areál je vhodný pro příměstské lyžování," míní Pavel Kábele ze Ski klubu Trhová Kamenice. Zdejší areál podle něj využívají právě lyžaři z okolních měst, kteří se večer vrací domů. Oblast kolem Trhové Kamenici je přímo rájem pro běžkaře. "Jakmile napadne první sníh, místní běžkaři vyjedou spoustu stop. Ti, kteří neznají místní terén, se mohou držet značených turistických tras. Pro běžkaře je v okolí Kamenice spousta přirozených tratí" míní Kábele. Protože sněžné dělo tamní lyžařský areál postrádá, letošní lyžařskou sezónu v Trhové Kamenici zahájí, až napadne dostatek sněhu.