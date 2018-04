Sjezdovka v Javorníku je sice „placka“, ale rodiny s dětmi se na ní vyřádí

V sobotu dopoledne bylo parkoviště z velké části zaplněné. Z vozů vystupovali hlavně rodiče s dětmi, ve velkém ale přijížděli i milovníci jízdy na snowboardu.

Při pohledu na osm set metrů dlouhou sjezdovku vás jistě napadne otázka, jestli je to všechno, nebo se někde nahoře skrývá další svah. Pohled zdola nicméně může klamat, nejlepší je zkusit si sjezdovku na vlastní kůži.

Lanovka je trošku pomalá, sjezdovka správně široká

Čtyřsedačková lanovka je skutečný luxus, jen by mohla jet rychleji. Nahoru to trvá zhruba šest minut a při pohledu z kopce se svah zdá prudší. Bohužel to je opravdu jen zdání, dole jsem za minutu, a to jsem si dala záležet a jízdu si jaksepatří vychutnávala.

Sjezdovka je sice trochu placatá, zato ale parádně široká. Hodí se tedy jak pro učení malých lyžařů tak i pro dospělejší začátečníky. Sněhu na svahu navíc leželo dost, nikde nebyla vydřená místa, jako tomu je často třeba na Ještědu. Výhodou jsou i minimální fronty u lanovky.

Občerstvení je bez vysokohorské přirážky

Permanentku mám na dvě hodiny, stačila by ale poloviční. Za chvíli mi je svah malý a tak zkouším trať určenou hlavně pro snowboardisty. Chvíli mi trvá, než najedu na tu správnou stopu, a pak už mi nezbývá než kličkovat mezi boulemi. Konečně trochu adrenalinu, ale taky to není ono. Stát na snowboardu, užiju si to víc.

Vzdávám se, mrznou mi prsty na rukou, je čas prolít si hrdlo něčím teplým. Občerstvení ve tvaru roztaženého deštníku mi trochu připomíná stavby ve střediscích v rakouských Alpách. Uvnitř je příjemné teplo, v krbu hoří oheň, mají tu v nabídce koláčky, čaj, kávu i něco silnějšího na zahřátí. Ceny jsou přívětivé, kupodivu bez vysokohorské přirážky.

Dávám se do řeči s jedním z lyžařů. "Na takové rozježdění na začátku sezony je to tu fajn. Sjezdovka je široká, takže se tady nemusíte bát, že do někoho narazíte. Škoda jen, že tu není možnost vybírat si z různě obtížných tratí, třeba jako na Ještědu," říká mi Petr Seidl z Liberce.

Javorník ale zřejmě nemá ani ambice konkurovat velkým lyžařským střediskům. Nabízí ale výborné vyžití pro rodiny s dětmi, které v okolí chybělo. A první čísla dokládají, že lidé o lyžování na Javorníku stojí.

"V pátek na večerní lyžování přijelo 350 lidí, v sobotu tady byla tisícovka, a včera taky," podotkl Milan Saibert, ředitel společnosti Všesportovní areál Obří sud Javorník. Na Štědrý den chtějí otevřít také snowpark s překážkami, kde ještě pilně zasněžují.