Sjezdové tratě jsou i jinde v kraji

Lyžaři nemusí kvůli sportování jezdit jen do nejznámějších středisek. Příjemný areál pro sjezdové lyžování je například v Dolní Moravě na Králickém Sněžníku, Čenkovicích v Orlických horách a pokud je hodně sněhu, dá se lyžovat i na Vysočině. V Dolní Moravě jsou připraveny dvě sjezdovky, které provozovatelé otevřou až o Vánocích. "Svah je osvětlený, takže milovníci večerního lyžování si přijdou na své. Zatím plánujeme večerní lyžování na dny v týdnu. Pokud ale bude dostatečný zájem, můžeme večerní lyžování provozovat denně," řekl Jiří Chalupník ze Sportovního klubu Kometa Brno, jenž areál spravuje. "Poskytujeme slevy pro kurzy, které se u nás ubytují. Máme k dispozici turistickou ubytovnu se čtyřiceti lůžky. Sleva se ale dá domluvit i pro kurzy, které se ubytují jinde,"řekl Chalupník. Běžkaři mohou využívat turisticky značené stezky vedoucí směrem ke Králickému Sněžníku, které upravuje místní horská služba. V Čenkovicích je šest vleků s více než třemi kilometry sjezdových tratí. Svahy jsou vhodné jak pro začátečníky a děti, tak i pro středně vyspělé lyžaře. V okolí jsou výborné trasy pro běžkaře, například hřebenová cesta z Bukové hory na Suchý vrch a dále na Vysoký kámen nad Mladkovem. Na Vysočině se dá lyžovat například v Hlinsku a Trhové Kamenici. "Nyní dokončujeme rekonstrukci dvou vleků, další jsme nově vybudovali. Kapacita našeho areálu tak bude v letošní sezoně asi sedmnáct set lidí," řekl Miroslav Akrman ze Sportovního klubu v Hlinsku. V letošní sezoně bude návštěvníkům k dispozici další sjezdovka na osvětleném svahu a pohodlí lyžařů zabezpečí také nové toalety. "Chtěli bychom, aby si lidé uvědomili, že lyžovat nemusí jen o víkendech v Krkonoších, ale že mohou po práci sednout do auta a od čtyř hodin odpoledne do devíti sportovat u nás," řekl Akrman.