Sjezdaři do 15 let musí mít v Polsku od února přilbu

12:06 , aktualizováno 12:06

Pokud se chystáte s dětmi na lyže třeba do polských Krkonoš, dohlédněte, aby měly přilbu. Od února ji totiž musí v Polsku nosit na sjezdovkách všechny děti do 15 let. Za nedodržení této povinnosti hrozí dospělému doprovodu pokuta 500 zlotých, což je v přepočtu více než 3200 korun.