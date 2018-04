Sjezd volným terénem ve francouzském La Plagne

"La Plagne má pro lyžování mimo sjezdovky jedny z nejlepších podmínek. Ve Francii jsou ale známější freeridová střediska, a tak tu bývá volno," tvrdí instruktor střediska Didier.



K sjezdům láká především 3 417 metrů vysoká hora Bellecote, ze které směřuje do údolí ledovec. Ze střech nízkých domků centra Belle Plagne, odkud vyrážíme, stéká tající sníh. Nahoře ale zůstává krasně sypký.



Teprve při cestě lanovkou je patrné, jak je francouzské zimní středisko La Plagne rozsáhlé. Kabinka vyjíždí na první štít, klesá do údolí a následuje druhý a třetí. Sto kilometrů je obrovská rozloha.



Přesedáme a jiná kabinková lanovka překonává další hřeben. Všude jsou vidět jak tyčemi vyznačené sjezdovky, tak pěkný terén pro volnou jízdu. Končíme ve 3 000 metrech pod vrcholem hory Bellecote. Sedačkovou lanovkou se dá vyjet ještě o něco výše, ale dnes je bohužel zavřená.



Vydáváme se traverzem blíž k hřebeni. Míjíme jak červenou a dvě černé sjezdovky, tak spoustu pěkného freeridového terénu. Dojíždíme k hřebeni. Pod námi je sráz a také krásný výhled jak na Mont Blanc, tak na sousední středisko Les Arcs, které s La Plagne spojuje jak společný Paradiski skipas, tak možnost freeridového přejezdu.





Freeridové svahy



Didier ale volí další traverz podél hřebene a nakonec vybírá pro volný sjezd dolů do údolí prudký a téměř neporušený svah. Při vrcholcích ve středisku La Plagne mají freeridové svahy sklon okolo 50 stupňů, v nižších částech mezi 35 až 40 stupni.



"V Les Arcs spadla lavina," dostává instruktor informaci do vysílačky. Jsou pod ní lidé, ale zatím nejsou známé další informace.

Vzpomínám, jak jsem se netvářil zrovna přívětivě, když mě Didier nutil zapnout si lavinový vyhledávač pod mikinu. Jako by to pod bundu nestačilo. Teď jsem docela rád.





Jednu zcela malou lavinu jsme míjeli i my před sjezdem do údolí. I když to na první pohled nevypadá, může být podle instruktora uprostřed i třímetrová vrstva čerstvě uvolněného sněhu.



Sjezd v čerstvém sněhu po kolena je úžasný. Po pár obloucích se dostávám do rytmu a jízdu si užívám. S klesající nadmořskou výškou přibývá stromů a také těžkne sníh. Sluníčko dělá své a dolů dojíždím zpocený i přesto, že široké lyže se drží pěkně nahoře a příliš se neboří.

Slalom mezi stromy

Sedačkovou lanovkou vyrážíme na další cestu. Vyjíždíme k vrcholu Dos Rond ve výšce 2 340 metrů. Z druhé strany kopce se opět noříme do neporušeného sněhu. Svah není tak prudký a brzy končí. "Pozor, tady to bude úzké," varuje Didier. Vjíždíme do soutěsky a navíc se objevují první stromy. Na několika místech je třeba přeskakovaný oblouk, místa je málo.



Postupně se ale svah opět otevírá a kličkujeme už jen mezi stromy. V jednu chvíli mě málem strhla hůlka k zemi. Zůstala pod jedním z kořenů a jen díky tomu, že jsem nejel příliš rychle, jsem si nevyhodil rameno. Takhle to byla jen chvilka zdržení. To, že není dobré mít v lese ruce v poutkách od hůlek, se dozvídám vzápětí.



Didier dostává zprávu, že záchranáři z laviny vyprostili prvního člověka, ale neví, zda je živý. Dojíždíme na lesní cestu a po ní sjedeme k vlekům. Zpět do Belle Plagne, které je jedním z center střediska, se vracíme po upravených sjezdovkách.





Loučíme se s Didierem. Mít instruktora na "off piste" lyžování není povinnost, ale doporučení. Pokud někdo vyrazí bez doprovodu, měl by mít alespoň lavinový vyhledávač. Laviny tu hrozí i přesto, že je ve středisku 25 různých zařízení pro jejich odstřel. V té z Les Arcs nakonec zůstali dva lidé. Jednoho našli záchranáři už mrtvého a druhý zemřel v nemocnici. Trochu paradoxně jeli s instruktorem, který jako jediný přežil.