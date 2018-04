Singltrek v Jizerkách, nová éra cykloturistiky v Česku

Cyklostezky v přírodě, zvané singltreky, úspěšně fungují řadu let v USA a v posledních letech také v Británii. První stezky se začínají objevovat i v Česku. Už za pár týdnů se slavnostně otevře nový singltrek v Jizerských horách. My jsme si trasu na úbočí Smrku mohli projet už nyní a byl to zážitek.