Singapur: kde se do kina chodí s dekou...

SINGAPURSKÁ REPUBLIKA



Rozloha: 641 km²

Geografická poloha: jihovýchodní Asie

Časové pásmo: GMT + 7:30

Hlavní město: Singapur - kolem 3.000.000 obyvatel

Měna: SGD - singapurský dolar = 100 centů

Jazyky: angličtina (9%), malajština (15%), čínština (mandarínština) (8%), tamilština (3%), jižní čínština (46%), kantonština (12%)

Etnické složení: Číňané (77%), Malajci a Indonésané (14%)

Náboženství: buddhismus, taoismus, konfuciánství, islám, křesťanství

Podnebí: rovníkové, průměrná teplota je 27°C, vlhkost 80% a výše

Víza: Na 30denní cestu do Singapuru není potřeba vízum.

Rizika, zákazy: českého cestovatele může překvapit přehršle zákazů, které Singapur skýtá. Není to tak dávno, co bylo pokutováno i žvýkání žvýkaček. Pokutováno může být nyní odhazování odpadků, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce. Za vandalismus může být udělen i fyzický trest. Daleko horším trestem - smrtí - však singapurské úřady trestají pašování drog. Celní předpisy dále nedovolují dovoz erotického zboží, masných výrobků, zapalovačů napodobujících zbraň, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu) a zbraní.



Highlights: Empress Place Building, a Raffles hotel - symboly koloniální architektury, luxusní Orchard road, čínská čtvrť, výletní místo - ostrov Sentosa