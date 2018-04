Kýbl vody z okna, kapustnica i noc na pláži. Jak se paří na Silvestra

Dánové si vylezou na židli a s úderem půlnoci skočí do Nového roku. Skoti si obléknou svůj tradiční kilt, posilní se několika skleničkami vyzrálé skotské single malt whisky a pak vyrazí na slavnost Hogmanay, která se drží už od dob Vikingů. Největší oslava probíhá již tradičně v centru Edinburghu, kde se scházejí statisíce lidí a slaví se za notného popíjení „vody života“ až do rána – před dvaceti lety se zdejší slavnosti Hogmanay zúčastnilo neuvěřitelných 400 tisíc lidí.

Pije se, co teče

Jako půlnoční přípitek se ve většině zemí pije šumivé víno, a to buď pravé šampaňské, nebo obyčejnější sekt. Ale třeba v Indii se pije všechno, co teče, respektive co se vám podaří koupit, neboť prodej alkoholických nápojů je zde značně omezen. “Loňský Silvestr jsem trávila v Kóčinu, kde byla otevřená jediná prodejna alkoholu, takže probojovat se k okénku byl téměř nadlidský úkol. A co pijí Indové na Silvestra nejvíce? Domácí indickou brandy,” vzpomíná Linda Antony a přidává ještě indický silvestrovský zvyk, kterým je půlnoční pálení Santa Clause.

Netradiční silvestrovský zvyk mají také obyvatelé chilského města Talca. Po mši se lidé vydají na hřbitov, kde slaví příchod Nového roku společně s mrtvými.

Zásoby za miliardy korun. Ze sklepů francouzské Champagne míří na každoroční oslavy Silvestra miliony lahví. Za deset let starou láhev Dom Pérignonu zaplatíte 3000 korun, za české „demíčko“ Bohemky dáte stovku. A pije ho i Tereza Maxová, takže to nemůže být nic špatného.

Všichni na pláž

V Brazílii připadá konec roku do poloviny léta a tak se slaví celou noc na pláži. “U nás v Rio de Janieru chodí lidé na pláž, třeba jen na slavné Copacabana beach se sejde kolem dvou milionů lidí, kteří si o půlnoci otevřou láhev sektu a pak se dívají na velkolepý ohňostroj,” popisuje průběh slavnostní noci místní novinář Eduardo Maia s tím, že každé brazilské město pořádá ohňostroj, ale ten v Riu je prý nejkrásnější.

“Máme spoustu afrických tradic a téměř všichni jsou oblečeni v bílém, neboť se věří, že bílá barva přinese štěstí do dalšího roku,” doplňuje Eduardo a připomíná, že Brazilci jsou značně temperamentní a podobné oslavy milují. A doplňuje ještě jeden zvyk. Přesně o půlnoci všichni Brazilci se skleničkou v ruce třikrát poskočí na pravé noze, to aby měli v dalším roce štěstí.

Minuta tmy

Naproti tomu Kanaďané Silvestr venku v ulicích téměř neslaví, většinou jsou u přátel, udělají si dobré jídlo, otevřou šampaňské a po půlnoci jdou spát. “Moc nepijí, venku se neslaví a hlavně tu nebývá žádný lidový ohňostroj. Ani rachejtle se běžně nedají koupit, a pokud by je někdo sehnal, musí si také pořídit certifikát k jejich pouštění. V Kanadě jsou hodně svázáni nejrůznějšími pravidly a spousta věcí se tu prostě nedělá,” vysvětluje Klára Krasulová, která v zemi Javorového listu žije a pracuje již několik let.

Zajímavý zvyk mají naopak v Řecku, kde chvilku před půlnocí zhasnou ve všech bytech světla a celá města se tak ponoří na pár vteřin do tmy. Pak se odpočítají poslední vteřiny roku, načež se znovu rozsvítí a všude začnou vybuchovat rachejtle a dělobuchy.

Spousta lidí z Evropy odlétá před koncem roku do Asie, kde se pořádají velkolepé silvestrovské party. V arabských zemí se také slaví konec starého a příchod nového roku, akorát se místo alkoholu nalévá mátový čaj.

Spalte seznam trablů

Zajímavý silvestrovský zvyk mají Mexičané, kteří na úplném konci roku pojídají kuličky hroznového vína. Pro každého je připraven tucet kuliček, které by měl člověk jíst vždy s úderem zvonu posledního půlnočního zvonění. A při každé kuličce by si měl myslet na nějaké přání, které chce v nadcházejícím roce splnit.

K Novému roku se váže také barevná dekorace domovů, neboť tam, kde chtějí zlepšit třeba zdraví, volí bílou výzdobu, tam, kde touží po zlepšení ekonomické situace, ladí dekoraci do zelena, zatímco červená barva patří lásce. A ještě jeden zvyk patří k mexické silvestrovské tradici. Lidé si sepisují seznam všech špatných zážitků, které je v končícím roce soužily, a ten těsně před půlnocí hodí do ohně, aby se negativní energie nepřenášela do nového roku.

V hlavní roli rum

Nehezkých vzpomínek z právě uplynulého roku se symbolicky zbavují také Kubánci, kteří úderem půlnoci vylévají kýbl vody z oken či ze dveří, aby se symbolicky očistili od minulosti a zbavili se zlých duchů, takže se příliš nedoporučuje chodit těsně po půlnoci po ulici.

Naopak podobně jako Mexičané potřebují dvanáct kuliček hroznového vína, které napichují na špejli a přidávají do skleničky s vínem (jedná se o starý španělský zvyk), i když mnohem častěji pijí o silvestrovské noci své proslulé koktejly s karibským rumem, ať už je to mojito, cuba libre či daiquiri.

Slavný bar v Havaně Bodeguita del Medio, kam chodil Hemingway na mojito, je na Silvestra nabitý k prasknutí. A stejně tak slavná Floridita, kterou proslavilo legendární daiquiri. Na Kubě se během oslav Silvestra pije hlavně pravý třtinový rum, většinou jako součást koktejlů nebo jen se třtinovou šťávou.

Půlnoční kapustnica

Zatímco u nás nejsou na Silvestra žádné dané kulinární speciality, v mnoha zemích mají oblíbená silvestrovská jídla. Třeba na Slovensku je zvykem jíst po půlnoci slavnou polévku kapustnicu, která je skvělým životabudičem a povzbudí k dalším oslavám. Podává se obvykle kolem jedné či druhé ráno. “Jednou jsme na Silvestra připravili ochutnávku různých druhů kapustnic, protože existují desítky receptů,” vypráví Ivica Augustínová.

Tradiční kulinární pravidla dodržují také Rusové, kde na slavnostním stole nesmí chybět kaviár a šampaňské, tedy samozřejmě u těch, kteří si to mohou finančně dovolit, a pak také dva druhy salátů, salát Olivier, připravený z brambor, hrášku, mrkve, vajec a kuřecího masa a pak salát připravený z nakládaných sleďů.