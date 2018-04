Jak vypadá oslava silvestra v Thajsku: na každém kroku jídlo a sex

Třicet, pětatřicet stupňů, příjemná vlhkost vzduchu a teplé moře. Když máte na pláži hlad, stačí mávnout na roznašeče. Melouny na pláži kombinuji s krevetami nebo škeblemi. Stojí pár korun a prodejci je přinesou se sladkokyselou nebo pálivou chilli omáčkou.

Tip na dovolenou Vyberte si z nabídky zájezdů do Thajska na dovolena.iDNES.cz.

Od jiného kupuji oloupané pomelo a jím ho posypané cukrem promíseným s chilli, což je smyslná, zajímavá a nadmíru lahodná kombinace. A pak samozřejmě rožněná masíčka, ryby a jedinečné thajské polévky.

To vše nejraději na ulici, od restauratérů s vozíky, které jsou kombinací kola a prodejního stánku a kde mají všechny potřebné gastronomické propriety i suroviny.

Sedím pod palmou, ucucávám piňa coladu ze zeleného kokosového ořechu a sleduji korzující.

Bizarní dvojice ošklivých postarších Němců nebo anglicky mluvících chlapíků s mladičkými, krásnými nebo alespoň půvabnými Thajkami. O něco méně bizarní, ale na první pohled také "komerční" páry ošklivých mladíků, kteří se často chovají jako hulváti, s hezkými Thajkami. Spořádané rodinky z Evropy, jejichž matky a puberťáci mají nezřídka oči navrch hlavy z toho, co kolem vidí.

Přítelkyni lze objednat předem

Sex a erotika jsou v Pattayi všudypřítomné. Snad ani nezkušeného velkého naivu nenapadne, že jde o nezištnou prázdninovou lásku. Společnice jsou placené, na sjednávání tohoto byznysu existují agentury, kde si dívku předem vyberete, zaplatíte a po příletu si ji jenom vyzvednete. Bydlí s vámi v hotelu (pokud chcete) a nehne se od vás na krok (pokud chcete).

Není ale třeba využívat služeb agentury, společnici si pánové najdou i sami, stačí oslovit dívku na ulici; pokud jste se spletli, dostanete vynadáno. V opačném případě se domluvíte. Cena dohodou, roli hrají vzájemné sympatie. Na závěr se patří koupit dívce dárek.

Thajky mě fascinovaly: objímaly své přezíravě se tvářící ošklivouny a nepřestávaly se usmívat. Nevypadávaly z role. Viděla jsme ovšem i dvojice, kdy se běloši chovali alespoň navenek slušně, a mladé muže, kteří byli svými společnicemi zjevně okouzleni a jednali s nimi jako s opravdovými přítelkyněmi.

Obráceně tento byznys zdá se nefunguje: nepotkala jsme žádnou bělošku s thajským mužem. Možná proto, že Thajci (alespoň ti v Pattayi) jsou malí a nehezcí.

Krátkodobé páry Thajek a mužů z Evropy a Spojených států jsou zcela běžné. Kuřecí maso, ryby a zelenina jsou nejčastějším, nejpohodlnějším a také nejdostupnějším obědem či večeří na ulici.

Noc patří rozkoším a vzrušení

Přímo na pěší zóně, která tvoří turistické centrum Pattaye, i v postranních uličkách funguje plno go-go barů. Začali jsme je vymetat s velkým očekáváním a s různými představami, ale brzy jsme pochopili, že neoprávněně. Většina tanečnic jsou hezké dívky s půvabným tělem a odhalenými ňadry, ale nikde jinde jsme se v Pattayi nenudili tak jako v go-go barech!

Většina tanečnic se unyle kroutí, ignoruje hudbu a tváří se, jako by jim uletěly včely. Jako by strašně rády byly někde úplně jinde. Žádný úsměv, žádné flirtování, žádný život. Výjimky existují, ale je jich málo.

Jeden bar mě ovšem přece jenom trochu vyvedl z míry. Byla to scéna jako z pornofilmu: na vyvýšeném pódiu se kroutí dívky oblečené pouze do sukničky. Pod pódiem sedí nebo postávají muži a nespustí oči z dívčích rozkroků. V baru je i spousta žen. Když zašustí pár stobahtových bankovek a přemístí se z pánské ruky za pásek dívčiny sukničky, tanečnice přičapne a roztáhne stehna půl metru před mužovou tváří. Za víc bankovek si turista koupí právo přitisknout do rozkroku ústa…

Co dokáže ženský klín

Erotická show, na kterou lákají nadháněči s kartičkami s programem, byla fantastická: nikdy bych nevěřila, co všechno ženy dokážou dělat se svou vaginou. Většinu obecenstva tvoří ženy, s pánským doprovodem, samotné i s kamarádkami.

Pojmenovala jsem ji „babochlap“, ale nevsadila bych si, kým je ve skutečnosti. Ve varieté Alcazar se o pohlaví účinkujících můžete dohadovat stále dokola, jistotu ale mít nebudete.

Nevím úplně přesně, co si o představení pojatém jako varietní show, s hudbou a v efektních kostýmech mám myslet. Vzrušení tedy rozhodně nepociťuji, ale některé kousky jsou vtipné a nad jinými žasnu v němém údivu. Účinkují pouze ženy a program má jednoho společného jmenovatele: co všechno můžete dělat vaginou. Sex nečekejte, žádný tu není.

Thajky začaly populárními kousky, jako je kouření cigarety nebo vytahování šňůrky z nitra - modrý, červený a zelený pás, dohromady asi čtyři metry, a na něm navázané květinky a žiletky. V obecenstvu propukl spor, zda jsou žiletky ostré, nebo ne. Němec v šortkách se šel podívat zblízka, a než se nadál, dívka mu žiletkou přeřízla gumu a chlapík měl co dělat, aby padající kalhoty zachytil. Tak úplně se mu to nepodařilo a všichni spatřil jeho bílý zadek.

Při jiném výstupu Thajka vkládala a "snášela" vajíčko do dlaně nebo přímo do stojánku na vajíčka, kreslila na bílou čtvrtku a psala Welcome, sfoukávala svíčky na dortu či otevírala skleněné lahve Coca-Coly. Dost zvláštní bylo číslo, při kterém brčkem natáhla z lahve koly čistou vodu a potom do té samé lahve vypustila vodu hnědou. Při jednom čísle si pozvala muže z obecenstva, který si sedl na židli, do ruky dostal kelímek a Thajka mu do kelímku střílela umělohmotné špalíčky. Všechno vaginou.

Jedno číslo však předčilo všechna ostatní. Začalo nenápadně: dívky rozdaly do obecenstva asi patnáct nafukovacích balonků. Potom přišla hlavní hvězda programu. V ruce držela trubičku a šipky. Lehla si na podlahu, vložila si do vaginy trubičku a střílela šipky do balonků, vzdálených až sedm osm metrů. Většinou se trefila, ale párkrát šla rána mimo a šipka se zabodla do zdi. Zdvihla jsem šipku, jíž Thajka sestřelila balonek, který držel nad hlavou můj přítel: byla kovová, špičatá a ostrá jako jed mamby.

Pozdní večer, nebo časná noc, jak chcete. V Pattayi je to vlastně jedno, restaurace a bary to nerozlišují. O silvestrovské noci se pěší zóna v centru Pattayi promění v jednu velkou restauraci.

Noc v podstatě nekončí

Všechny podniky jsou večer plné, bez ohledu na to, zda je, nebo není poslední noc v roce. Siláci z ulice soutěží ve zvedání metrákové krychle. Po pár skleničkách jim metrák připadá jako nic, ale rychle mění názor, když s ním ani nepohnou. Ty, kdo dokážou kostku zvednout, případně chvíli udržet nad zemí, odměňuje bouřlivý potlesk a pokřik kolemstojících. A někdy i pár dolarů, podle toho, jaké byly sázky. A pak se všichni pohnou o kousek dál, k ringu, kde do sebe buší borci v thajském boxu.

Může se hodit Jak se dostat z letiště

Z letiště v Bangkoku taxíkem, cena 1 200 až 2 000 bahtů za taxi, zhruba 160 km, cesta trvá dvě hodiny. Autobusem, odjezd v dvouhodinových intervalech, 100 až 200 bahtů za osobu. Nejvhodnější doba

Současná doba je nejpříhodnější pro návštěvu Pattayi. Od listopadu do února tu je svěží teplé počasí. Doprava na místě

Pick-upy se dvěma lavicemi na korbě, které zastaví, kdekoli na ně mávnete. Platí se 5 bahtů za osobu. Pronájem motorky 150 až 600 bahtů/den podle typu. Kolo 100 Bt/den, 20 Bt/hodina. Autopůjčovny např. Budget, Avis. Orientační kurz: 100 bahtů = 63 korun

Silvestrovská noc snad ani nekončí. V jednu chvíli nad ránem sice davy prořídly, ale na ulici stále zůstávalo dost lidí. A od rána už zase jiní posedávali na barových stoličkách nebo pili svou první kávu v ratanových křesílkách, četli si noviny nebo jen tak sledovali propukající ruch na ulici. Hudba z barů na chvíli ztichla, ale v deset už se všichni zase proberou a pomalu se rozjíždí další den, který skončí neméně rušnou nocí.

Jmenuji se Nataša…

Byla smyslně krásná a milá. "Ahoj, jmenuji se Nataša," vstřícně nás oslovila a zapózovala na schodech před vstupem do proslulého pattayského kabaretu Alcazar. Měla hluboký a drsný hlas. Hlas muže.

Kdo nebyl v Alcazaru, propásl Pattayu. Něco přes hodinu trvající představení plné tanečků a písniček, ale hlavně smršť úchvatných kostýmů a nádherných žen. Nebo bych spíš měla napsat "žen"? Protože soubor tvoří desítky žen, které dříve byly mužem - a u některých z nich byste se vsadili o cokoli, že jsou původem ženou, tak jsou půvabné. Jejich tělo je omamně ženské. Ve víru tanců zapomenete, že se díváte na muže, a docela prostě se těšíte krásou.

V Pattayi hraje každý den skoro přímo naproti ještě druhý proslulý kabaret transvestitů, Tiffany.