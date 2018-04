Silvestr v Praze? Třeba na party v metru

Můžete také do divadla

Lidé se mohou o silvestru zajít pobavit i do pražských divadel. Národní divadlo přichystalo na odpoledne Shakespearovu Komedii omylů, ve Stavovském divadle se rozeběhne hudebně choreografická koláž Někdo to rád... a ve Státní opeře je tradičně na programu galapředstavení Straussova Netopýra. Laterna magika uvede o silvestrovském odpoledni své nejúspěšnější a nejdéle uváděné představení Kouzelný cirkus a Hudební divadlo Karlín připomene v Kongresovém centru Praha úspěšnou inscenaci Zvonokosy. Divadlo na Fidlovačce zařadilo na silvestrovské odpoledne Gogolovu Ženitbu a Divadlo ABC vyrukuje hned se dvěma komediemi. Od 14 hodin to bude francouzská situační veselohra Bez obřadu a od půl deváté večer Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wildea. Jedna z protagonistek Naďa Konvalinková tam jen přeběhne, neboť v Divadle Bez zábradlí ztvární vpodvečer spolu se svým manželem Oldřichem Kaiserem hlavní roli v Kishonově hře Byl to pták! s podtitulem Romeo a Julie po 30 letech. I na silvestra večer lze na scéně Divadla Jiřího Grossmanna zhlédnout černodivadelní představení plné zvláštních efektů nazvané Wow!