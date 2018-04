Silvestr se dá slavit i netradičně: v metru

Dobré jídlo, dobré pití a hlavně hromada legrace. To jsou tři nejdůležitější požadavky, které mají lidé na silvestrovskou oslavu. Možností, jak oslavit příchod nového roku, jsou ve městě desítky: většinou si na ně však člověk musí přichystat pěkných pár stokorun nebo spíš tisícikorun. Například v restauraci Bellevue na Smetanově nábřeží přijde Silvestrovské juchání na 6900 nebo až 8900 korun. Kdo se chce bavit levněji, může zamířit třeba k Pinkasům. Za poslední noc v roce tu návštěvníci zaplatí 1200 korun. Kdo chce strávit silvestrovský večer trochu netradičněji, může zamířit buď do divadla, nebo třeba do metra. Ve vestibulu metra stanice Náměstí Republiky bude totiž 31. prosince veselo: vejde se sem až 1200 lidí, dvacet barů a všem budou k zábavě hrát špičky současné hudební scény jako třeba skupina - 123 minut. Pro ty, co nedají dopustit na oslavy pod širým nebem, je od devíti hodin připravena spousta atrakcí na Staroměstském náměstí. Na své si tu přijdou i děti - slavit mohou od tří do šesti hodin.