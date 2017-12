Nejdražší, nejvyšší, originální. Jak si užít netradiční silvestr v Česku

Na začátek se vypravíme do výšin téměř nebeských. Oblíbená snobská atrakce „Večeře v oblacích“ se sice do Prahy vrátí až v září, nicméně hned z několika pražských restaurací či barů se můžete na svět podívat pěkně z výšky.

A o půlnoci se pokochat magickým pohledem na světlicemi a rachejtlemi osvětlené město (tradiční ohňostroj pořádaný městem bude bohužel až 1. ledna). Nuže vzhůru k nebesům.

Silvestr pěkně z vysoka

Titulem nejvýše umístěné restaurace v Praze se pyšní Aureole sídlící v 27 patře pankráckého mrakodrapu ve výšce 109 metrů. Fantastický výhled na Prahu doplní výborná kuchyně a zajímavá nabídka koktejlů z místního baru. Co třeba ochutnat pokušitelské „El Diablo“ namíchané z tequily, rybízového likéru, limet a zázvorového piva?

Pokud má Aureole nějakou konkurenci, tak snad jen v podniku na Žižkovské věži. Další výšková restaurace Prahy má jméno Oblaca a je umístěna 66 metrů nad zemí. Zde si můžete objednat signature drink „Oblaca Diamond“ složený z ginu, třešňového bitteru a kůry z grapefruitu. V prvním případě zaplatíte 175 korun, ve druhém 250 korun.

Horský hotel a vysílač Ještěd letos pořádá silvestrovskou zábavu v retro stylu.

Další výšková konkurence? Už jí moc není. Pěkný výhled na město sice nabízí třeba Sky bar Cloud 9 v hotelu Hilton v Karlíně či Ginger & Fred v Tančícím domě, ale to už jsme „pouze“ ve výši pražských střech.

Pokud ovšem chcete až nad oblaka, můžete strávit silvestr v designovém hotelu na Ještědu, jehož stylová restaurace je umístěná ve výšce 1 012 metrů nad mořem a když je jasno, nabízí fantastický výhled do kraje. I tady se koná silvestrovská party, v letošním roce bude ve stylu retro.

Pandu mají v Brně

Už dávno neplatí filmový slogan Nuda v Brně. Pokud hledáte nejzábavnější bar v republice, musíte právě do moravské metropole, kde funguje zřejmě nejlepší bar v republice s názvem Super Panda Cirkus.

Všechno je tu jinak. Už samotný příchod překvapí – nikde žádný název, jen nenápadné dveře se zvonkem. Kdo to nezná, ten to mine. A když na zvonek zazvoníte, obvykle vám řeknou, že už mají plno. Když se naopak zadaří, odvedou vás do místnosti připomínající malé divadlo s hledištěm. Jen místo jeviště je bar.

Bublinky na silvestra prostě patří, zasněžená terasa nás letos ovšem rozhodně nečeká. Luxusní restaurace jsou připraveny, kuchaři nachystali slavnostní večeře o pěti, sedmi či deseti chodech.

Také výběr drinků je jiný – po příchodu každý host dostane zvláštní tác se zástupem figurek a vybírá si podle vlastních archetypů a emocí. Osloví vás Hurvínek, Superman, Milenec nebo Klaun? Zláká vás Neviňátko nebo Hrdina? Všechny drinky jsou skvěle namíchané, bláznivé, autorské. Při přípravě jednoho se ve sklenici škvaří slanina, jiný se zase podává s nanukem či s pistáciovou zmrzlinou. A další vám nalijí do kelímku s lebkou.

Jak propít auto

A teď něco pro snoby, jejichž životní náplní je snaha prohýřit rodinný majetek. Pokud chcete přivítat Nový rok něčím skutečně výjimečným, dobře poslouží archivní ročníky prestižních značek šampaňského, jako je Salon či Krug, za které klidně zaplatíte dvacet, třicet tisíc korun.

Luxusní bublinky najdete v mnoha lepších restauracích, nicméně za „rekordy“ se chodí do Bugys’s baru v Pařížské, kde mají v rámci projektu „Chronologie de Champagne“ několik lahví hodně starých šampaňských, jejichž cena se často blíží ceně nového auta (před časem za jednu takovou láhev zaplatil zákazník 300 tisíc korun).

Můžete si koupit šampaňské z roku 1961, kdy se stal prezidentem Spojených států Kennedy, ale klidně sáhnout i po starších ročnících 1943 nebo 1928.

Silvestrovské oslavy nejvíce prodraží víno a šampaňské. Za špičkové láhve se platí tisíce i desetitisíce korun.

Panák za pět tisíc

Také silvestrovské večeře jsou v poslední době mimořádně oblíbené, byť v lepších podnicích se za slavnostní menu o pěti až sedmi chodech běžně platí kolem pěti tisíc korun.

Jednu z nejdražších silvestrovských večeří nabízí malostranská restaurace U Zlaté studně. Celá večeře má deset chodů a její cena činí bez stokoruny rovných šestnáct tisíc. A co na hosty za takové peníze čeká? Mezi předkrmy se bude servírovat telecí brzlík či mušle sv. Jakuba, na menu bude kaštanová polévka, mořský ďas se smrži či holoubek s lesními hříbky a jeřabinami.

V ceně je ovšem zahrnuta i neomezená konzumace vín. Nicméně pokud si budete chtít dát po půlnoci „šláftruňk“ a sáhnete po tom nejlepším, za panáčka Ludvíka XIII. z produkce Rémy Martin si připlatíte dalších 5 500 korun.

Vyzkoušejte sabráž

Ale kdo říká, že pořádný „odvaz“ nemůžete zažít doma? Co si třeba zpestřit silvestrovský večer legendární sabráží, tedy useknutím hrdla šampaňského či sektu. Přestože to na první pohled vypadá jako vyšší dívčí, není to zas tak náročné a při dodržení několika pravidel se vám odstřelení hrdla jistě povede.

Pravidlo číslo jedna zní: láhev musí být dobře vychlazená, ideálně na 3-5 stupňů. Pak se z hrdla sundá drátěný košíček zvaný agrafa a láhev se otočí tak, aby byl šev láhve vzhůru, přičemž se hrdlem zamíří lehce vzhůru (samozřejmě do míst, kde nic důležitého nestojí).

Pak již uchopíme šavli, mačetu či větší nůž, přiložíme ho na láhev deset centimetrů pod hrdlem a plynulým pohybem přejedeme po švu tak, aby se šavle zarazila o rozšířený nákružek na konci hrdla. Tím se konec hrdla odstřelí a se špuntem odletí pryč. Názornou ukázku si můžete prohlédnout ve videu.

VIDEO: Sommeliér František Sýkora v akci. Sabráž sektu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tip na silvestrovský drink

Pokud si chcete namíchat zajímavý a chuťově originální drink, můžete se inspirovat „jablečným“ koktejlem, který pro své hosty připravují v Chateau Mcely. Samotná příprava je poměrně jednoduchá, je jen třeba si dopředu připravit v troubě pečená jablka a pak skořicovou šťávu, kterou získáte tak, že svaříte cukr se skořicí a citronem.

Na jednu porci koktejlu potřebujete 0.4 dcl calvadosu, 0.2 dcl Grand Marnier, 0.2 ml skořicové šťávy, dvě lžičky pyré z pečených jablek a jeden střik bitteru, v originále používají ořechový bitter, ale lze použít třeba pomerančový či jiný bitter.

Do šejkru se dá led, všechny zmíněné položky, obsah se dokonale promíchá a nalije přes sítko do sklenice. Pokud nebudete vyrábět skořicový sirup, je možné při přípravě drinku použít jednotlivé přísady – tedy citronovou šťávu, cukr a na prášek nadrcenou skořici.