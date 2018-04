Silvestr na kolejích, na vrcholcích hor i na hanáckém Mont Blancu

Možná máte místo na silvestrovské oslavy vybrané, ale ještě vám před odjezdem zbývá pár dní času. V tom případě vás zveme na Českou Kanadu!

Předsilvestrovské i silvestrovské oslavy na kolejích

Na úzkokolejce, která vede z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně, se totiž bude v závěru roku pořádně slavit! V úterý 27. prosince to budou oslavy 110. výročí zprovoznění úzkokolejné tratě do Obrataně. Program je inspirovaný slavnostní první jízdou z 23. prosince 1906 a vystoupí sbory dechové hudby, pěvecký a divadelní sbor i dobrovolní hasiči.

Na výlety zimní krajinou zve úzkokolejka z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně.

Uvidíte ho od 9 do 10 hodin v Jindřichově Hradci, od 11 do 12.15 v Kamenici nad Lipou a od 13 do 14 hodin v Černovicích u Tábora. Po trati budou jezdit slavnostní motorové i parní vlaky. Ty pojedou i o tři dny později v pátek 30. prosince, kdy se koná malá silvestrovská jízda parním vlakem zimní krajinou. Vlak vyjede z Jindřichova Hradce až pět minut před půl třetí a vracet se bude už za plné tmy – tak, abyste si užili vypouštění lampionů štěstí na nádraží ve Střížovicích.

Konec roku ve vlaku můžete projezdit také při Silvestrovských a Novoročních jízdách na řepařské drážce u Kolína; tady se bude líbit hlavně dětem.

Kam na silvestra?

Na vrcholku Svatého Hostýnu můžete silvestra oslavit při bohoslužbách.

Jste přesvědčení, že silvestrovské výšlapy jsou jen pro otrlé? Kdepak, z omylu vás vyvede třeba Silvestrovský výstup na Stráž v Brodku u Přerova, nejvyšší kopec v okolí, který dosahuje závratné nadmořské výšky 216 metrů. O trošku výš se dostanete při Silvestrovském výstupu na Mehelník, nejvyšší vrchol Píseckých hor, který měří 633 metrů, a ještě o více než sto metrů výš leží vrchol Svatého Hostýnu, kde můžete Silvestra oslavit při bohoslužbách.

Dostanete se sem opravdu pohodlně, jezdí sem kyvadlové autobusy z Bystřice pod Hostýnem. Náročný nebude ani Silvestrovský výšlap k pevnosti Na Kočičáku, která leží kousek od Chomutova, anebo Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni aneb s vodníkem za dvanácti měsíčky, tradiční akce ve Vrbně pod Pradědem. Silvestrovská výprava k Mirkovu prameni pod Sokolskou chatou, který leží zhruba dva kilometry od náměstí, odstartuje ve 13 hodin odpoledne.

Pokud naopak vítáte zimu jako příležitost k vylepšení kondice, přidejte se k těm, kteří v sobotu 31. prosince budou stoupat na Blaník, na Javorník nebo na Javořici.

Jak na Nový rok...

Oblíbeným cílem silvestrovských i novoročních výstupů je vrchol Velkého Blaníku s rozhlednou.

Kde lépe setřesete zbytky únavy ze starého roku než na pěkné novoroční vycházce? Máme pro vás celou řadu inspirativních cílů, od velehor až po prcky. K těm prvním patří například Novoroční výstup na Praděd, nejvyšší horu Moravy či Novoroční výstup na Ještěd. O trochu méně sil vás bude stát Novoroční výstup na rozhlednu Štěpánka u Tanvaldu, Novoroční výstup na Třebouňský vrch, Novoroční výstup na Libín, známou rozhlednu nad Prachaticemi, anebo Novoroční výstup na Radobýl, podobně proslulý vrch nad Litoměřicemi.

Kromě náročných výstupů na vysoké kopce nabízíme i takové, kde se rozhodně neunavíte.

Nenáročnou akcí, kterou zvládnou i netrénovaní chodci je Novoroční výstup na Velký Kosíř na Prostějovsku, kopec přezdívaný Hanácký Mont Blanc, anebo Novoroční výstup na haldu Ema, označovanou za Ostravský Mount Everest. O moc sil vás nepřipraví ani Novoroční výstup na rozhlednu Bolfánek u Chudenic, kde na vás pořadatelé budou během odpoledne čekat s horkým čajem a grogem.