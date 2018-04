Silvestr na horách: krásné počasí, ale ledové sjezdovky

Ze soboty na neděli má do Česka proudit teplejší oceánský vzduch, který na hory přinese i mírné sněžení. A naopak do nížin či středních poloh smíšené přeháňky s deštěm.

"Zem je velmi prochladlá, proto se obáváme náledí na silnicích," varuje meteorolog Jaroslav Rosa. Pro počasí v českých horských střediscích má i on jediný přívlastek: znamenité. A to prý tím spíše, že na již poněkud zledovatělý povrch sjezdovek a běžeckých tras má připadnout do deseti centimetrů sněhu. "Ale ne více," dodává meteorolog.

Ztvrdlého povrchu sjezdovek či pěších turistických tras se obává i šéf české Horské služby Jiří Brožek. A hned vysvětluje proč: "Většina sjezdovek v těchto dnech uměle zasněžuje. A technický sníh má zcela jinou konzistenci než ten přírodní. Každý pád ve vyšší rychlosti se proto rovná nárazu na beton se všemi důsledky. Proto bych kvůli bezpečnosti lyžařů uvítal i pár centimetrů přírodního sněhu navíc."

"Český lavor" přitahuje inverzi

K riziku pádů a zlomenin na zledovatělých površích sjezdovek přispěla podle Brožka již týden trvající inverze, při níž horám přes den vládnou poměrně vysoké teploty, zatímco v noci a v nížinách panují mrazy.

"Přičemž ten rozdíl může být – jako nedávno – i dvacet stupňů. Deset stupňů na hřebenech a deset stupňů mrazu jen o pár kilometrů dál v údolích," dodává meteorolog Rosa.

Inverze převrací počasí naruby. Zatímco pro hory bývá za normálních podmínek i kvůli řidšímu vzduchu typické chladnější počasí a pro nížiny zase vyšší teploty, při inverzi je tomu opačně. Studený těžký vzduch při ní zaplní českou kotlinu, které meteorologové přezdívají "lavor", a ten lehčí, teplejší nemá zase tolik "síly", aby ho z chladných nížin vytlačil.

Pozor na ledovku

Přemrzlý sníh až do ledu – to je pak podle Brožka výsledek denních vysokých teplot a nočních mrazů na horách. Šéf horských záchranářů proto nabádá lidi, kteří vyrážejí oslavit Nový rok na hory, k velké obezřetnosti. "Osudné následky mívají i docela obyčejná uklouznutí při novoroční pěší procházce ve vrcholových partiích hor," varuje Brožek. Například v roce 1975 tak při záchraně nepozorných turistů, kteří podcenili pěší túru a smekli se na svahu, zahynuli dva členové Horské služby, Jan Messner se Štefanem Pustou. Pro všechny, kteří vyrážejí na Silvestra na hory, má proto Jiří Brožek několik doporučení: vydávat se jen na značené cesty (zabloudit se prý dá všude), s rozvahou volit sjezdovky a pokud možno mít s sebou kvůli rychlému přivolání záchranářů i nabitý mobilní telefon.

Boží Dar, Snowpark na Neklidu (27.12.). Pohled do údolí směrem k Jáchymovu (pohled na jih).

Hotely: Na Silvestra plno!

Krkonoše jsou o vánočním týdnu a na Silvestra tradičně plné. "Ale volné pokoje se v penzionech dají ještě sehnat," říká Eva Lorencová z Infocentra Turista Pec pod Sněžkou. A obdobně je tomu i ve většině horských chat Moravskoslezského kraje. Rovněž nájemce hotelu Rankl z šumavské Horské Kvildy hlásí: "Je skvělé počasí, takže máme plno. Zájem lidí převyšuje mnohonásobně naše možnosti."

Přehled lyžování v jednotlivých horách

Krkonoše

Na hřebenech Krkonoš leží kolem 130 cm sněhu, na svazích až 60 cm přírodního i technického sněhu. V provozu jsou všechny vleky a lanovky.

Nejvíce sněhu je v areálech Horní Mísečky - Medvědín, Černá hora u Janských Lázní a Herlíkovice. "Nyní u nás lyžuje kolem 4 000 lidí. Fronty na kabinovou lanovku jsou do 15 minut," řekl ve čtvrtek šéf areálu na Černé hoře Petr Hynek.

Situace ve vybraných krkonošských střediscích:



Pec pod Sněžkou

V provozu jsou všechny lanovky i vleky. Sjezdovky pokrývá asi 40 centimetrů sněhu. Pro běžkaře se upravují běžecké stopy. Večerní lyžování je na vlecích Javor I, II a Zahrádky III.

Špindlerův Mlýn

V provozu jsou všechny hlavní skiareály ve Svatém Petru, na Hromovce, na Medvědíně i na Horních Mísečkách. Jezdí všechny lanovky a vleky. Na sjezdovkách leží 40 až 60 centimetrů sněhu. Na Horních Mísečkách je v provozu snowpark s překážkami pro snowboardisty. Pro běžkaře se na Horních Mísečkách a Pláních upravuje 50 kilometrů kvalitních stop. Janské Lázně

V provozu je kabinová lanovka, lanová dráha Protěž a vleky Anděl, Sport 1,2, Sport Formánek 1, Duncan a Černá bouda na vrcholu Černé hory. Lyžaři mohou bez problémů sjet až k dolní stanici kabinové lanovky. Sjezdovky na Černé hoře pokrývá zhruba 50 centimetrů zmrzlého sněhu. Běžkaři mohou na Černé a Světlé hoře využít 20 kilometrů upravených stop.

Vrchlabí - Herlíkovice

V provozu je hlavní skiareál na Žalém, kde jezdí vlek Sever a sedačková lanovka. Lyžuje se i na sousedním Bubákově. Sjezdovky pokrývá přibližně 65 centimetrů sněhu. Středisko nabízí každý den od 18 do 21 hodin večerní lyžování. Běžkaři mohou využít 24 kilometrů upravených stop na Křížovky a na Horní Mísečky.

Běžkaři se také mohou vydat na harrachovskou magistrálu.

Jizerky

V provozu jsou všechna střediska kromě Desné-Parlamentu. Výborné podmínky hlásí Tanvaldský Špičák, Ještěd, Bedřichov, Severák a Kořenov-Rejdice. Na svazích leží od 35 do 55 cm technického sněhu.

Běžkaři mohou vyrazit například na Jizerskou magistrálu.

Orlické hory

Na vrcholech hor zůstává stále asi půl metru tvrdého sněhu, hřebenové trasy pro běžkaře se upravují od Haničky po Jelenku a dále dvacet kilometrů tratí v okolí Deštného. Běžkaři musí s lyžemi vyjít do vyšších poloh, protože přístupové cesty jsou dosud bez sněhu. Na hřebenovku se dá nastoupit například u horních stanic vleků v Deštném. Na svazích obou sjezdařských areálů Marta I a II v Deštném leží do 50 centimetrů technického sněhu, jezdí všech šest vleků i lanovka. Dobré podmínky pro lyžování jsou na všech šesti sjezdovkách. Po setmění si zájemci mohou zalyžovat denně kromě Silvestra od 18 do 21 hodin. Denně od 9 do 16 hodin jezdí také vlek na Šerlišském Mlýně, kde na sjezdovce leží kolem půl metru přírodního sněhu.

Sjezdovky Ski centra v Říčkách pokrývá od 30 do 75 centimetrů smíšeného sněhu, v provozu je lanovka i oba vleky. Na třech obtížnějších tratích se lyžuje za dobrých podmínek, vlekaři nyní zasněžují i modrou sjezdovku Loučky. Na Můstku mohou zájemci využít malý snowpark, ve středisku jezdí skibusy. Večerní lyžování se koná denně od 17 do 21 hodin až do 30. prosince.

Šumava

"V provozu jsou všechny sjezdovky, jsou upravené a jede se naplno," uvedl Václav Šebelík z informačního centra v Železné Rudě. Na špičáckých sjezdovkách leží 50 až 60 centimetrů technického sněhu, kolem půl metru je ho v Zadově a Lipně nad Vltavou. Podmínky pro běžecké lyžování jsou lepší ve vyšších polohách. "V nižších polohách přírodního sněhu moc není, začátky tras se nedají upravit strojově," sdělil Šebelík. Podle jeho slov je dobře upravená oblast kolem Gerlovy Huti. "Lidé si to pochvalují. Pěkné je to kolem Gerlovky, Nové Hůrky, Hůrky a jezera Laka," vyjmenoval Šebelík. Trasy byly upraveny před svátky. Horší jsou podmínky při dojezdech. "Varoval bych například před sjezdem k hotelům Grádl a Debrník. Je třeba opatrnosti, sněhu zde moc není,“ doporučil Šebelík. Úsek z Gerlovy Huti na Starou Hájovnu je propluhovaný od svozu dřeva, je možné jej ale obejít po žluté turistické značce. "Není ale projetý strojově," upozornil Šebelík.

Běžkaři mohou vyrazit i na Horskou Kvildu. "Stopy jsou projeté, ale není to ideální, jak bychom si představovali," uvedl Eduard Hones z Horské Kvildy. Stopy se kvůli nedostatku sněhu nedají strojově upravit v některých částech lesa. "Například nelze projet trasu ze Zhůří lesem na Horskou Kvildu, možné je to pouze Danielovou cestou," upozornil Hones. Stopy se budou upravovat před Silvestrem ještě jednou.

Krušné hory

V Krušných horách jsou před posledním letošním víkendem a Silvestrem ideální podmínky pro lyžování. V provozu jsou všechny skiareály, kde je na sjezdovkách mezi 50 až 40 centimetry sněhu. "I když sněhové srážky byly v uplynulých dnech jen minimální, teploty pod bodem mrazu umožňují zasněžování," informovala Zdeňka Punčochářová z Infocentra Boží Dar. V provozu jsou všechny vleky na Božím Daru, kde se lyžuje za hotelem Praha nebo v areálu Novako. Otevřené jsou také skiareály na Neklidu a na Klínovci. Upraveny jsou sjezdovky v Nových Hamrech, Perninku i v Potůčkách. Na Bublavě je v provozu většina areálu: hlavní červená sjezdovka Střední Bleiberg, modrá Malý Bleiberg, Lesní a malý vlek s lyžařským hřištěm.

Na své si přijdou i vyznavači běžek. Upravena je celá trasa Krušnohorské magistrály včetně přejezdů na tratě v sousedním Německu.

Jeseníky a Beskydy

V provozu jsou všechna horská střediska v Jeseníkách a většina areálů v Beskydech. Na zasněžených jesenických sjezdovkách leží až 40 centimetrů technického sněhu, v Beskydech 20 až 80 centimetrů. Nedostatek sněhu je kvůli inverznímu počasí ve vyšších polohách Beskyd a provozovatelé zde ani nemohou zasněžovat. Očekávají proto nápor lyžařů v níže položených střediscích. O víkendu budou v provozu lyžařské areály Mosty u Jablunkova, Grúň, Bílá, Pustevny, Soláň, Kohútka a částečně Velký Polom, Lysá hora i Javorový vrch. V nižších polohách spustí vleky například Morávka a Mezivodí, kde leží zhruba 80 centimetrů technického sněhu. V Jeseníkách mohou lyžaři nově zamířit například do lyžařského areálu Přemyslov nedaleko Velkých Losin. Pyšnit se může nejdelší osvětlenou sjezdovkou v Jeseníkách o délce 1 250 metrů a čtyřsedačkovou lanovkou. V plném provozu je i další nové lyžařské středisko Příčná u Zlatých Hor na Jesenicku.

Běžkaři se mohou pokochat zimní krajinou na Pustevnách - udržované jsou trasy na chaty Martiňák a Mír, na Radhošť i okruh za hotelem Tanečnice. Kvalitní stopu si lze užít i v Jeseníkách, třeba z Pradědu na Červenohorské sedlo.

Střední Čechy

Na třech středočeských sjezdovkách se díky technickému sněhu lyžuje. Zbývající sjezdovka na Šibeničním vrchu nedaleko Mnichovic u Prahy zahájí provoz v pátek večer. Ve sportovním areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku leží na sjezdovce asi 70 centimetrů umělého sněhu. Zájemci mohou lyžovat denně od 9.00 do 16.00 a od 17.30 do 20.30. Rozjel se i vlek na sjezdovce Padák v Příbrami, kde na Silvestra plánují lyžovat do 15.30, na Nový rok začínají v 10.00. Ostatní dny je provozní doba od 8.00 do 16.00, večerní lyžování od 17.00 do 21.00.

Mezi 40 až 60 centimetry technického sněhu mají v Chotouni u Prahy. Jezdí se každý den včetně Silvestra od 9.00 do 21.00.

V pátek večer chtějí spustit vlek i na Šibeničním vrchu nedaleko Mnichovic. Lyžovat se zde má od 19.00 do 22.00, v další dny včetně Silvestra bude sjezdovka otevřena od 15.00.

Vysočina

Lyžuje se ve všech střediscích - leží zde od 50 do 60 cm technického sněhu (Nové Město, Šacberk, Karasín, Olešnice).

Na Novoměstsko zamíří v pátek a dalších dnech tisíce milovníků běžeckého lyžování. Ve skiareálu u Nového Města na Moravě totiž startuje právě v pátek v poledne druhý ročník prestižního seriálu Tour de Ski, který je součástí světového poháru. V sobotu pojedou ženy i muži tradiční Zlatou lyži.

Pozor na laviny

První, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí platí v krkonošských lavinových katastrech a v Jeseníkách. Podle Horské služby by návštěvníci hor měli kvůli inverznímu počasí dávat pozor také na zledovatělý terén.