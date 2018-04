Silvestr na horách: kde je ještě volno a za kolik?

Krkonoše

"Na shánění vánočního nebo silvestrovského pobytu v Krkonoších je opravdu nejvyšší čas. Vše nasvědčuje tomu, že na poslední chvíli letos moc volných lůžek nezůstane a ani ceny nepůjdou výrazně dolů," sdělil ředitel cestovní kanceláře Ingtours ve Vrchlabí Petr Schiefert.

Hlavní krkonošská centra Harrachov, Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou jsou zatím podle cestovních kanceláří na přelomu roku zaplněna asi ze šedesáti procent. "Tři týdny před termínem nám cestovní kanceláře vracejí místa, která se jim nepodaří prodat, a ta potom obsazujeme sami," řekla Jana Procházková ze společnosti Hotel Group sdružující deset hotelů v centru Špindlerova Mlýna. Na konci roku tam ubytování pro jednu osobu stojí zhruba 1000 korun na den.

Ti, kteří se vydají do Krkonoš až v březnu, kdy má většina dětí z východních Čech jarní prázdniny, ale ušetří. "Po 4. březnu půjdou ceny ubytování o třicet až čtyřicet procent dolů," sdělil Schiefert.

Orlické hory

Mnoho horských chat v Orlických horách už objednávky ukončilo. "Silvestr máme již plný, a to i na příští rok," řekl provozovatel chaty Bella v Žamberku Petr Kroul.

Nocleh, stravu i blízkou sjezdovku mohou v okolí nabídnout většinou již jen hotely, které mají větší lůžkovou kapacitu. "Na Silvestra máme ještě sedmdesát volných míst. Za noc s polopenzí u nás klienti zaplatí pět až šest set korun," řekla Alena Peregrinová z hotelu Sněžník v Dolní Moravě.

Hotely ani chaty na přelomu roku obvykle nenabízejí jednodenní pobyty, ale prodávají pouze ubytování na celý týden.

Na jarní parní prázdniny, které budou mít východočeské školy v březnu, se ještě termíny seženou. "Hotel máme zamluvený do 10. března, pak máme volno," řekla Paulina Záleská z hotelu Morava v Dolní Moravě, kde o jarních prázdninách čtyřčlenná rodina za týdenní pobyt s polopenzí zaplatí 11.500 korun.

Ceny pobytů na horách oproti loňskému roku o mnoho dražší nebudou. Většina chat i hotelů drží stejné ceny nebo zdražily řádově o desetikoruny. "Vloni stála noc pro jednu osobu 290, letos 350 korun," uvedla Eva Nováková z chaty Alma v Říčkách.

Beskydy

Obsazenost hotelů na Silvestra hlásí i hotely v Beskydech. Zvlášť pokud jde o atraktivní lyžařská střediska. A zbylých míst na horských chatách rychle ubývá.

"Máme beznadějně plno. Chata je zadaná už rok dopředu," potvrdil například správce turistické chaty Kyčerka ve Velkých Karlovicích Josef Orság. Na jeho chatu jezdí skupina přátel, kterým vyhovuje poloha uprostřed lyžařských vleků, takže po každé silvestrovské veselici si hned raději domluví další v příštím roce.

Stejně to vypadá v karlovických hotelech Horal, Lanterna a Galik. "Silvestrovské pobyty na horách jsou už léta oblíbené. Pokoje máme často zamluvené na rok dopředu," přiznal jejich mluvčí Bohuslav Komín. Lidé sem podle něj přijedou hned po vánočních svátcích a vydrží celý týden. Sjezdovky už tu totiž bývají koncem roku zasněžené.

Všechna místa má obsazená také menší chata Brian v Horní Bečvě. "Pořád se to mele, lidé pobyty objednávají a ruší. Nikdy jsem ale neměl chatu prázdnou. Ani letos by to neměl být problém," řekl majitel chaty Jaromír Liner.

Volné kapacity na Silvestra jsou tak už jen v níže položených oblastech, například v Hostýnských vrších. "V minulých letech jsme už touto dobou uzavírali objednávky, letos jsme ale chatu ještě nezaplnili. Dáváme totiž přednost jedné skupině o dvaceti až pětadvaceti lidech," vysvětlil například majitel Chaty pod Tesákem Pavel Tvrdoň.

Na kolik vyjde pobyt na horách - vybrané tipy ve východních Čechách KRKONOŠE Hotel Group, Špindlerův mlýn

* Deset hotelů v centru

* Silvestr a týdenní pobyt - od 990 Kč a výše/den se snídaní

*Sjezdovka v místě, Ski bus Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou

* Týdenní silvestrovský pobyt (26.12 -2.1.) 15 000/osoba, v ceně snídaně, menu, program a další služby

* Sjezdovka v místě, Ski bus Labská bouda

* Silvestrovský pobyt (30.12.-2.1.) 5 950 Kč/osoba s poloponezí, silvestrovské menu a program, odvoz v den příjezdu a odjezdu

* Sjezdovka: Horní Mísečky 5km, běžky Luční bouda

* Silvestrovský pobyt 700/osoba a den + 1500 Kč silvestrovský příplatek za raut a živou hudbu

* Sjezdovka: Pec pod Sněžkou 8 km, běžky ŽELEZNÉ HORY Hotel Slavie, Trhová Kamenice

* 120 Kč/osoba a den

* Sjezdovka 400 m ORLICKÉ HORY Chata Alma, Říčky * 350 Kč/osoba a den s polopenzi, 500 Kč/den Silvestr

* Sjezdovka: Říčky 3 km, menší sjezdovka 400 m Chata Bella, Žamberk

* Sezóna 35 tisíc za objekt/týden (kapacita 12 až 14 míst)

* Mimo sezónu 3 800 za objekt/den

* Sjezdovka: Dlouhoňovice 2 km Apartmán Čenkovlce

* 800 Kč/den l až 2 osoby, 1 000 Kč/den 3 až 4 osoby, 1300 Kč/den 5 až 6 osob, 1600 Kč/den 7 a více osob

* Vybavena TV, DVD, kuchyň

* Sjezdovka: Čenkovlce, Mladkov, Jablonné nad Orlicí 3 km KRALICKÝ SNĚZNÍK Hotel Sněžník Dolní Morava

* 500 až 600 Kč/osoba a den s polopenzí

* Sjezdovka: 200 m Horský hotel Morava Dolní Morava

* Silvestrovský pobyt od 26.12 do 1.1. 3 850 Kč/osoba s plnou penzí

* Sjezdovka: Ski centrum 1,5 km, Na Větrném vrchu l km, Ski bus