Silvestr bude skromnější než loni, mnohá města totiž šetří

11:36 , aktualizováno 11:36

O loňských bombastických oslavách konce roku pod širým nebem na náměstí si mohou lidé v mnoha městech nechat jen zdát. Zatímco loni se radnice předháněly ve vymýšlení atrakcí a lákadel, aby byla magická změna data co nejpestřejší, letos naopak šetří. Buď se snaží vymyslet skromnější zábavu, nebo dokonce neplánují oslavy žádné. Přitom právě letos končí tisíciletí a důvod slavit je tedy větší než loni. "Nechystáme nic. Důvody jsou jednoznačně finanční. Loni nás jen slavnostní ohňostroj přišel na sto tisíc korun, a to si teď nemůžeme dovolit, je to příliš drahé," krčí rameny Hana Nováková z šumperské radnice.