Silvestra oslaví v zahraničí na 100 tisíc Čechů

"Téměř dvě třetiny Čechů, kteří jsou koncem roku mimo domov, stráví Silvestra u známých, na chatách a chalupách a ve větších městech, kam jezdí za památkami. Dále i v horských střediscích, které jako každoročně hlásí plnou obsazenost, nejoblíbenější jsou Krkonoše a Jeseníky," uvedl analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek ze společnosti Mag Consulting.

Zájem Čechů o pobyty na horách podle něj ale již dlouhodobě stagnuje a od loňského roku se příliš nezměnil. Návštěvníci hor také míří do alpských středisek, kde vyhledávají především vyšší úroveň služeb a lepší lyžařské podmínky. Tradičními oblíbenými destinacemi jsou Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko, Švýcarsko a Německo.

Roste zájem o exotiku

I nadále posiluje zájem Čechů o exotické destinace. "Podle informací od cestovních kanceláří vzrostl letos zájem Čechů také o silvestrovské pobyty v exotických zemích, a to v průměru do pěti procent, přestože ceny jsou v tomto období o 25 až 30 procent vyšší než v ostatních měsících," uvedla tajemnice asociace Kateřina Petříčková. Podle ní chtějí Češi nejvíce trávit Silvestra v Thajsku a na Kubě, z blízké exotiky pak na Kapverdách a ve Spojených Arabských Emirátech. Kanárské ostrovy a Egypt jsou na českém trhu přes Silvestra vyprodány.

Podle statistik cestovní agentury Invia zamíří nejvíc lidí na Silvestra s cestovní kanceláří na oslavy do Paříže. "Poptávka po pobytech ve francouzské metropoli tvoří 22 procent z celkového prodeje zájezdů na 31. prosince. Dalších 17 procent turistů zamíří do Rakouska a devět procent do Itálie, kde oslaví příchod nového roku na sjezdovkách," řekl Michal Tůma z Invia.cz.

Na čtvrté příčce mezi nejoblíbenějšími destinacemi je podle něj Egypt, který pro turisty představuje nejdostupnější variantu exotické dovolené, je populární i díky krátkému letu a nízkým cenám.

Podle údajů Invie stráví 34 procent tuzemských turistů Silvestra v lyžařských střediscích a shodně 34 procent turistů plánuje odjet do některé z exotických zemí. Zbytek poptávky tvoří zájezdy do evropských metropolí nebo do termálních lázní.

V průměru plánují Češi investovat do dovolené přes Nový rok 14 321 Kč na osobu. V případě exotické dovolené je průměrná hodnota prodaného zájezdu 30 270 Kč na osobu a u lyžařských pobytů pak 8 912 Kč na osobu.