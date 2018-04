Silvestr 1999 už láká turisty

Důvody jsou zřejmé: finanční možnosti Čechů, Moravanů a Slezanů nejsou tak velké, jako například lidí na Západě. Protože tam se se speciálními nabídkami doslova roztrhl pytel.

Můžete dejme tomu zaplatit 40 000 dolarů (v přepočtu téměř 1,4 milionu korun) a letět nadzvukovým letadlem Concorde kolem světa. Pak budete "honit" na různých místech světa příchod roku 2000. Vzhledem k časovému posunu a obrovské rychlosti tohoto stroje to možné je.

Takřka nepřeberná je nabídka na "první úsvit" roku 2000. Zde se předhánějí některé státy Pacifiku a Nový Zéland, Ovšem pohled do mapy je jasný. Nejblíže to bude mít k prvnímu úsvitu roku 2000 Chathamské ostrovy, které patří Novému Zálandu a obývá je pouhých 750 lidí. Ubytovacích kapacit zde do tohoto roku bylo pramálo - pouhých šedesát míst. Teď se zde vše připravuje na Silvestra, protože jeden z ostrůvků je velmi blízko datové hranice a zde začne příští rok. Cesty sem pořádá například anglická společnost First Light. Cena? V přepočtu kolem 10 000 dolarů.

Velmi populární bude podle všeho i pobyt na místech, kudy "šly" dějin. Tedy Jeruzalém a další místa Izraele, Vatikán (a vlastně celý Řím), či památky v Egyptě.

Za 12 000 dolarů si lze objednat i cestu do Ruska, jejíž součástí je let ze základny Žukovskij na palubě nadzvukového letadla Mig-25. Do nového roku se tak můžete dostat dvojnásobnou rychlostí zvuku.

Zcela romantická cesta se nabízí při cestě do Nepálu. Silvestr se dá oslavit v buddhistickém klášteře Tjangbočhe, který leží ve výšce skoro 4000 metrů nad mořem. Ve společnosti mnichů (ti ovšem mají svůj nový rok úplně jindy) lze v meditativní atmosféře vkročit do "magického" roku 2000.

V případě nastávajícího Silvestra by ovšem měl každý vědět, že objednávat rychle bude v tomto případě skutečně nutné.

Mnohé letecké společnosti a hotely totiž již teď hlásí na tuto dobu jediné slovo: obsazeno.

Samozřejmě, že většina českých turistů si nebude moci dovolit zájezd za statisíce korun, aby se účastnili těch nejsledovanějších "silvestrovských párty" v různých částech světa.

Jenže i ty klasičtější nabídky na silvestrovské cesty do cizině mohou být zajímavé. Všechny informace svědčí o tom, že přivítání roku 2000 bude daleko bouřlivější a bude jej doprovázet daleko více nejrůznějších akcí, než kdykoli předtím.

Naše cestovní kanceláře a rok 2000

Také naše cestovní kanceláře se už teď připravují na oslavu příchodu roku 2000. Mnohdy sice ještě nepokročily tak daleko jako v zahraničí, ale zdá se, že výběr bude poměrně široký.

Ne všechny naše kanceláře ovšem už mají zajištěnu kompletní nabídku i s cenami. Dnes zahajujeme informace o tipech některých českých kanceláří na konec roku 1999 a příchod roku 2000. V průběhu roku budeme pokračovat ve zveřejňování nabídek dalších kanceláří.

Poměrně ucelená a také atraktivní je nabídka cestovní kanceláře Čedok. Bude pořádat řadu autokarových i leteckých zájezdů do evropských metropolí (například Paříž, Řím, Londýn, Budapešť). Silvestrovské oslavy se budou dát navštívit s Čedokem i v Istanbulu, Egyptě či Jeruzalémě. Atraktivní mohou být i cesty do Hongkongu, na Bali, nebo do Rio de Janeira. Skutečnou exkluzivitu představuje (cena přes 300 000 Kč) plavba k břehům Antarktidy. Zde si můžete dokonce připít šampaňským přímo v Grahamově zemi.

CK Fischer bude kromě tradičních zájezdů na Kanárské ostrovy, Mallorku, Maltu či do Tuniska, pořádat na konci roku pobyty v Paříži, Římě či Miláně, ale také v Jeruzalémě a Ejlatu. Novinkou bude lyžování ve Slovinsku, ale na lyže se pojede i do Rakouska. Ke konci roku určitě přijdou vhod i teplá exotická místa jako Thajsko, Mauricius a Seychely. Trumfem Fischera se má stát přivítání roku 2000 na Havaji. Ceny bude znát kancelář do konce března.

Cestovní kancelář Monoi svých klientům nabídne oslavy příchodu roku 2000 například v Austrálii, Brazílii, na Maledivách, či v Singapuru. Nejzajímavější ovšem má být pobyt na tichomořské Západní Samoe.

Anketa: Kde oslavíte příchod roku 2000?

Od posledního Silvestra uplynulo jenom několik týdnů a celý svět už je zaplaven nabídkami cestovních kanceláří na oslavu příštího Nového roku. Magické číslo 2000 totiž nesmírně láká.

Hotely jsou již teď zavaleny objednávkami na pokoje, letecké společnosti registrují nebývalý zájem o letenky na konec tohoto a začátek příštího roku. A nabídky na Silvestra často zasahují až do říše fantazie. Kdyby některé společnosti mohly, zřejmě by už prodávaly i zájezdy na Měsíc a Venuši.

Kdo chce tedy strávit příchod roku 2000 mimo svůj domov, měl by urychleně přemýšlet o cílu své cesty a objednávat. Co takový Jeruzalém či Vatikán? Co Greenwich, odkud se odečítává čas? A co Fidži či Západní Samoa, kde přijde 1. leden kvůli časovému posunu daleko dříve, než u nás. Nebo zůstanete doma či pojedete na Šumavu?

Už víte i vy, kde budete trávit příchod roku 2000? Pokud ne, nabídneme vám několik tipu našich cestovních kanceláří, ale také představíme tipy jež se nabízejí ve světě.

Můžete se zúčastnit i naší ankety. Otázka zní: "Kdyby jste nebyli finančně omezeni, kde byste chtěli rok 2000 přivítat?"

Na první pohled se zdá, že příchod roku 2000 je ještě poměrně daleko a na přemýšlení je času dost. Zkuste se ovšem zamyslet nad tím už teď.

Můžete tak učinit v naší anketě, ve které se dá hlasovat pro místa, o nichž sníte. Možná se sice do vysněné země či oblasti nebudete mít možnost se nikdy podívát, ale přesto budete mít šanci se s nimi podrobněji seznámit. Z některých míst, jež si vyberete, se pokusí naše redakce v průběhu roku připravit reportáže, které vám tyto oblasti představí.

Naše anketní otázka zní: "Kdybyste nebyli finančně omezeni, kde byste chtěli rok 2000 přivítat?"

My vám nabízíme na výběr tato místa:

- Fidži, kde rok 2000 začne, protože zde prochází poledník, kde startuje pásmo, v němž je největší časový posun dopředu oproti České republice;

- Řím a svaté město Vatikán;

- u památek starého Jeruzaléma;

- pod pyramidami v Egyptě;

- při bouřlivých oslavách na Times Square v New Yorku;

- na Antarktidě;

- v anglickém Greenwichu, odkud se počítá ten nejpřesnější čas;

- při letu kolem světa letadlem Concorde, kde byste stihli kvůli časovým posunům několik nových roků;

- v nepálském buddhistickém kláštěře Tjanbočhe, který je prý nejvýšše položeným klášterem na světě;

- na luxusní lodi při okružní plavbě Karibikem.

Tato nabídka se může zdát v některých případech přemrštěná, ale cestovní kanceláře ve světě do všech jmenovaných míst skutečně na konec roku připravují či už prodávají zájezdy.

