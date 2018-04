Otestovali jsme superkolo, které zatím nepustili ani na Tour de France

Na trhu silničních kol je to ojedinělý model nazvaný Specialized Roubaix SL4 Expert Ultegra DI2 Disc. Má nejen kvalitní karbonový rám konstruovaný pro jízdu na ne zrovna rovném povrchu, ale také speciální tlumící segmenty, k tomu elektrické řazení a především hydraulické diskové brzdy. Tato kombinace umožňuje pohodlnou a efektivní jízdu i amatérským cyklistům.

"Rubéčko" je odvozeno od závodního speciálu, který byl před pár lety vyvinut zejména pro slavnou jednorázovku Paříž - Roubaix (a také ji vyhrál), tedy pro ty nejtěžší podmínky, včetně jízdy po dlažebních kostkách. Mimochodem, jezdí na něm i český špičkový cyklista Zdeněk Štybar. Zejména rám, ale i některé komponenty umožňují dobrou ovladatelnost, vertikální pružnost, nízkou hmotnost a torzní tuhost.

Konstrukce rámu je optimalizovaná pro jednotlivé velikosti. Průměry trubek, úhly zadní vidlice a vrstvení karbonového vlákna se u jednotlivých velikostí rámu mění. Zadní vidlice a nově navržená CG-R sedlovka společně zpřesňují řízení a pohlcují vibrace od silnice. Tvar zadní vidlice s tlumicími prvky Zertz zvyšuje pružnost zadní osy a pohlcuje vibrace, zatímco sedlovka dále zlepšuje pružnost na hrbolech, a měla by tak pomoci snížit únavu jezdce.

Za pozornost stojí už zmíněné viskoelastické tlumiče Zertz, integrované do zadní a přední vidlice. Jak pomáhají? Vibrace z povrchu silnice se přes kola dostávají do rámu a vidlice. Tlumiče vložené do střední sekce zadní vidlice a obou ramen přední vidlice pomáhají minimalizovat vibrace dříve, než doputují k rukám a tělu cyklisty.

Letos jsem na tomto kole po těžkém mnohočetném úrazu najezdil stovky kilometrů a dojem z jízdy je velmi dobrý. Kromě již zmíněného odpružení a pohlcení vibrací jsem ocenil především elektrické řazení a diskové brzdy.

S elektrickým řazením je vše jednodušší, klidnější a příjemnější. Na přehození stačí mnohem méně energie a soustředění. Stačí ťuknout do páčky nahoru/dolů a je přehozeno, systém běží jak po másle. Nečekanou výdrž má baterka k elektrostrojku řazení. Spolehlivě drží i po několika měsících.

Baterie k elektrickému řazení uchycená pod představcem Přední disková brzda Shimano

A to nejlepší na závěr: brzdy. Ty byly u silničních kol vždy trochu problémové. Zejména pak s nástupem karbonových zapletených kol, která musejí být doplněna výhradně brzdovými špalíky na bázi korku. Ovšem i tak se zejména při dešti brzdná účinnost dost snižovala.

Hydraulické kotoučové brzdy jsou pro cyklistu spásou z nebes. U silničních kol je to horká novinka, jež zatím nebyla povolena pro závody, tedy ani pro Tour de France. Vyšší hmotnost je vykoupena výborným brzdným efektem. Na začátku je dokonce nutné dávat si pozor a naučit se zacházet s brzdami jemně. Jezdec je však brzy ocení především při dlouhých a prudkých sjezdech a při horším počasí. Výsledek? Prakticky už žádné křeče v prstech a větší pocit bezpečí.

Pro koho toto kolo tedy je? Pro ty, kteří vyžadují komfort jízdy a lehkost ovládání na nerovných českých silnicích. Pro ty, kteří na silničce začínají. A pro starší cyklisty nebo pro jezdce po úrazu.